झारखंड में पुलिस और माफिया की साझेदारी, कोयला चोरी की घटनाएं राज्य की विफलता : बाबूलाल

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली कोयले की तस्करी राज्य की विफलता है। इसमें पुलिस, प्रशासन और कोयला माफिया की भूमिका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि पहले कोयला चोर पुलिस प्रशासन तक कमीशन पहुंचाते थे, लेकिन अब दोनों साझेदारी में काम करते हैं। धनबाद में तैनात शीर्ष पुलिस अधिकारी कोयला के कारोबार में लिप्त हैं और सीधे-सीधे इस धंधे को संचालित कर रहे हैं।

धनबाद में एसएसपी देते हैं साइट का अप्रूवल बाबूलाल ने बताया कि धनबाद में निरसा, बाघमारा, झरिया अवैध कोल व्यापार के क्षेत्र हैं। इसमें 20 से 25 थाना और ओपी पड़ता है। इस क्षेत्र में 30- 40 साइट से अवैध कोयला निकाला जाता है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसएसपी साइट का अप्रूवल देते हैं, फिर एडवांस के तौर पर एक करोड़ रुपए लिए जाते हैं।

इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 150 से 200 ट्रक कोयला निकाला जाता है। मरांडी ने आरोप लगाया कि इस धंधे में थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसडीओ, ग्रामीण एसपी,खनन अधिकारी और अंचलाधिकारी का हिस्सा भी निर्धारित है। हताश बाबूलाल कितने मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे: झामुमो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा अवैध कोयला व्यापार व माफिया को सरकारी संरक्षण के लगाए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। झामुमो महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडेय ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मरांडी के आरोप बेबुनियाद, राजनीतिक हताशा से उपजा झूठ और मीडिया सुर्खियों की भूख हैं।पांडेय ने कहा, “झूठ को सौ बार बोलने से सच नहीं बन जाता।

मरांडी को कोयला साइट्स, थाना फीस, हवाला रूट और ‘महाराजा-सेनापति’ वाली पूरी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी लेखक ने थमाई लगती है। उन्होंने तंज कसा कि कोयला माफिया को संरक्षण यदि किसी ने दिया तो भाजपा शासित सरकारों ने ही दिया। धनबाद से गिरिडीह तक भाजपा नेताओं से जुड़े कोयला कारोबारियों के नाम आज भी अदालती दस्तावेजों में दर्ज हैं।