Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड में पुलिस और माफिया की साझेदारी, कोयला चोरी की घटनाएं राज्य की विफलता : बाबूलाल

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में पुलिस और माफिया के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए कोयला चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विफलता बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं पलटवार करते हुए जेएमएम के विनोद पांडेय ने चुनौती दी कि यदि मरांडी के पास एक भी ठोस सबूत है तो सामने लाएं। सरकार किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड में कोयला चोरी पर बाबूलाल ने की प्रेसवार्ता।

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली कोयले की तस्करी राज्य की विफलता है। इसमें पुलिस, प्रशासन और कोयला माफिया की भूमिका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि पहले कोयला चोर पुलिस प्रशासन तक कमीशन पहुंचाते थे, लेकिन अब दोनों साझेदारी में काम करते हैं। धनबाद में तैनात शीर्ष पुलिस अधिकारी कोयला के कारोबार में लिप्त हैं और सीधे-सीधे इस धंधे को संचालित कर रहे हैं।

    धनबाद में एसएसपी देते हैं साइट का अप्रूवल 

    बाबूलाल ने बताया कि धनबाद में निरसा, बाघमारा, झरिया अवैध कोल व्यापार के क्षेत्र हैं। इसमें 20 से 25 थाना और ओपी पड़ता है। इस क्षेत्र में 30- 40 साइट से अवैध कोयला निकाला जाता है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसएसपी साइट का अप्रूवल देते हैं, फिर एडवांस के तौर पर एक करोड़ रुपए लिए जाते हैं।

    इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 150 से 200 ट्रक कोयला निकाला जाता है। मरांडी ने आरोप लगाया कि इस धंधे में थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसडीओ, ग्रामीण एसपी,खनन अधिकारी और अंचलाधिकारी का हिस्सा भी निर्धारित है।

    हताश बाबूलाल कितने मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे: झामुमो

    सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा अवैध कोयला व्यापार व माफिया को सरकारी संरक्षण के लगाए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। झामुमो महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडेय ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मरांडी के आरोप बेबुनियाद, राजनीतिक हताशा से उपजा झूठ और मीडिया सुर्खियों की भूख हैं।पांडेय ने कहा, “झूठ को सौ बार बोलने से सच नहीं बन जाता।

    मरांडी को कोयला साइट्स, थाना फीस, हवाला रूट और ‘महाराजा-सेनापति’ वाली पूरी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी लेखक ने थमाई लगती है। उन्होंने तंज कसा कि कोयला माफिया को संरक्षण यदि किसी ने दिया तो भाजपा शासित सरकारों ने ही दिया। धनबाद से गिरिडीह तक भाजपा नेताओं से जुड़े कोयला कारोबारियों के नाम आज भी अदालती दस्तावेजों में दर्ज हैं।

    विनोद पांडेय ने चुनौती दी कि यदि मरांडी के पास एक भी ठोस सबूत है तो सामने लाएं। सरकार किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अफवाहों और मनगढ़ंत कहानियों से नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जांच से नहीं, सच से डरते हैं। झामुमो ने स्पष्ट किया कि भाजपा सत्ता से बाहर होने की हताशा में रोज नई कहानियां गढ़ रही है, लेकिन झारखंड की जनता इन झूठों को खारिज कर चुकी है।