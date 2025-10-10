झारखंड: रांची और देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी उछाल

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य का हवाई सेक्टर इन दिनों उड़ान भर रहा है। रांची और देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है और सुविधाएं भी। 2001 में रांची से सिर्फ एक उड़ान हुआ करती थी, जो आज प्रतिदिन 60 से ज्यादा की संख्या पहुंच चुकी है।

रांची एयरपोर्ट पर प्रतिवर्ष 23 लाख यात्री आवाजाही कर रहे हैं, जबकि नए बने देवघर एयरपोर्ट पर सालाना यह संख्या 2.8 लाख की है। हाल ही में सुरक्षा मानकों पर किए गए एक सर्वे में रांची ने 4.98 का स्कोर किया है, जबकि पिछले साल यह 4.68 था।

देश के लगभग सभी हिस्सों के लिए झारखंड से हवाई सेवा उपलब्ध है। हालांकि झारखंड चैंबर आफ कामर्स ने हाल ही में केंद्र सरकार से चेन्नई, जयपुर और पंजाब के शहरों के लिए हवाई सेवा बढ़ाने की मांग की है। टूरिस्ट सीजन में गोवा के लिए रांची और देवघर से सीधी फ्लाइट चलाने की मांग भी की गई है।