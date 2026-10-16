झारखंड में सहायक कारापाल के 84 पदों के लिए 56 हजार अभ्यर्थी, 28 अक्टूबर से फिजिकल टेस्ट; देखें शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में सहायक कारापाल के 84 पदों पर भर्ती के लिए 56,304 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच होगी। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। रांची, हजारीबाग और दुमका में तीन चयन समितियों के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक ने डीजीपी के निर्देश पर शारीरिक जांच को लेकर जानकारी जारी की है।

रांची, हजारीबाग और दुमका में होगी जांच शारीरिक जांच के लिए रांची में सबसे अधिक 25,215 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। हजारीबाग में 19,926 और दुमका में 11,163 अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। रांची में यह प्रक्रिया 13 नवंबर तक, हजारीबाग में 7 नवंबर तक और दुमका में 3 नवंबर तक चलेगी।