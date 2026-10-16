आरआरसी लेवल-1 भर्ती: प्रयागराज में कैटेगरी-वाइज सूची जारी, गैर-सीसीएए बाहर, दूसरी डीवी जल्द

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) द्वारा लेवल-एक (सीईएन 08/2024) भर्ती परिणाम व कट-आफ जारी करने के बाद उपजे विवाद में अभ्यर्थियों के लगातार विरोध के आगे रेलवे प्रशासन को झुकना पड़ा है। रेलवे परिसर और प्लेटफार्म पर रात बिताने वाले अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग को मानते हुए आरआरसी ने दस्तावेज सत्यापन (डीवी) व मेडिकल के लिए चयनित 2015 अभ्यर्थियों की विस्तृत कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी है।

दैनिक जागरण ने अभ्यर्थियों का मुद्दा प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर इसे शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाया, जिस पर गुरुवार को देर शाम नोटिस जारी करने के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपात्र व गैर-सीसीएए अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा और पहली डीवी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों के लिए दूसरी डीवी सूची जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर से 23 नवंबर तक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।