अब AI बताएगा अपराधों की कहानी, तैयार होगा थ्रीडी मॉडल

मृत्युंजय मिश्र, प्रयागराज। अपराधों के घटनास्थल की तस्वीरों और वीडियो में छिपे सुरागों को समझना अब पहले से ज्यादा आसान हो सकता है। घटनास्थल पर मौजूद वस्तुओं की स्थिति, साक्ष्यों के बीच संबंध और घटना के संभावित क्रम को त्रिआयामी (थ्रीडी) माडल के जरिए समझने की तकनीक विकसित करने की दिशा में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के शोधार्थी अर्पित दुबे ने पहल की है।

उन्होंने फारेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को जोड़कर ‘टेक एंड फारेंसिक’ नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। यह एक वर्चुअल रियलिटी एनीमेशन थ्रीडी माडल होगा, जो पुलिस और जांच एजेंसियों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। एमएनएनआइटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के डा. दिव्य कुमार के निर्देशन में फारेंसिक एआइ विषय पर पीएचडी कर रहे अर्पित दुबे ने अपने अनुसंधान के स्टार्टअप की शक्ल में परिवर्तित करने के लिए इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन हब एमएनएनआइटी फाउंडेशन से इनक्यूबेशन हासिल कर लिया है। वह कहते हैं कि आमतौर पर किसी अपराध के बाद पुलिस घटनास्थल की तस्वीरें लेती है, वीडियो बनाती है और भौतिक साक्ष्य जुटाती है।