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    JPSC-JSSC मामले में सदन में विपक्ष का हंगामा, सत्तापक्ष भी हुआ हमलावर

    By Neeraj Ambastha Edited By: Mansi Kumari
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 03:50 PM (IST)

    जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में भाजपा की अगुवाई में एनडीए विधायकों ने झारखंड विधानसभा में हंगामा किया, जिससे सदन की का ...और पढ़ें

    जेपीएससी-जेएसएससी गड़बड़ियों पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा।

    जेपीएससी-जेएसएससी गड़बड़ियों पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में भाजपा की अगुआई में एनडीए के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। सभी विवादित परीक्षाओं की अदालत की निगरानी में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर विधायकों ने आसन के समक्ष पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं सरकार के विरोध में नारेबाजी की।

    सत्ता पक्ष ने भी भाजपा को पुराना इतिहास खंगालने की नसीहत देते हुए सवाल उठाया कि जेपीएससी की पहली एवं दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं पर उनके विधायक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। विपक्ष के हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही।

    हंगामे के बीच ही वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश कराया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 8,399 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसपर सोमवार को चर्चा होगी। विपक्ष के हंगामा के कारण स्पीकर ने समय से पहले ही सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

    शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी तथा जेएसएससी की सभी विवादित परीक्षाओं को रद करने तथा अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई।

    इसपर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में क्या हुआ, विपक्ष को यह भी बताना चाहिए। इस बीच स्पीकर ने सवाल लेने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा विधायक बैनर का जैकेट पहने प्रदर्शन करते हुए आसन के पास पहुंच गए।

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    भाजपा विधायक ने नारेबाजी करते हुए सरकार से गद्दी छोड़ने की मांग की। स्पीकर ने हंगामा के बीच विधायकों के दो प्रश्नों पर सरकार का जवाब लिया, अंत में उन्हें सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही फिर से 12.33 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का वही रवैया रहा। अंत में सदन की कार्यवाही दोबारा स्थगित कर दी गई।

    पहली बार सदन में एसएलबीसी की रिपोर्ट पेश

    सदन में पहली बार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की रिपोर्ट रखी गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह रिपोर्ट पटल पर रखते हुए कहा कि इससे बैंकर्स की गतिविधियों की जानकारी सदस्यों को भी मिल पाएगी।

    'अब कोई समझौता नहीं', बाबूलाल मरांडी ने उठाई CBI जांच की मांग

    नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही, पीजीटी और जेपीएससी की 11वीं, 13वीं व 14वीं परीक्षा तक लगभग हर भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे हैं।

    उन्होंने कहा कि बारिश के बीच छात्र-नौजवान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "अब कोई समझौता नहीं, क्योंकि यह सिर्फ छात्रों का नहीं, पूरे झारखंड के भविष्य का सवाल है।"

    JPSC आंदोलन पर भानु प्रताप शाही बोले- छात्र कांग्रेस के बहकावे में न आएं

    जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच भवनाथपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता छात्र आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

    अपनी पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी और मंत्री इरफान अंसारी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने की तरह मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर बैठने के लिए कहें। साथ ही उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से सतर्क रहने की अपील करते हुए दावा किया कि कुछ लोग उनके आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

    अमर बाउरी बोले- हर मुद्दे पर ज्ञान देने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य का जेपीएससी मामले में माइक म्यूट

    14वीं जेपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन पर है, राजनीतिक रूप से छात्रों के पक्ष में खड़ी भाजपा जेएमएम सरकार को घेरने में लगी है। भाजपा नेता अमर बाउरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जेपीएससी विवाद को लेकर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पर तंज कसा है।

    उन्होंने कहा है कि किसी भी मुद्दे पर हर शाम प्रेसवार्ता करने वाले सुप्रियो भाट्टाचार्य जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर उनका माइक म्यूट हो गया है। क्योंकि वह हर शाम किसी न किसी मुद्दे पर प्रेसवार्ता करते रहते हैं।

    इस पोस्ट में उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और सुप्रियो के साथ उनकी पत्नी डा. अजीता भट्टाचार्य भी मौजूद हैं, जो वर्तमान जेपीएससी की सदस्य हैं। 

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