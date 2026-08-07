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    JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर निशिकांत दुबे का बड़ा एलान, बोले- 13 अगस्त तक फैसला नहीं हुआ तो छात्रों संग करूंगा अनशन

    By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:25 PM (IST)

    गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त तक फैसला न होने प ...और पढ़ें

    गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रों का समर्थन किया।

    गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रों का समर्थन किया।

    HighLights

    1. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रों का समर्थन किया।

    2. 13 अगस्त तक फैसला न होने पर अनशन की घोषणा।

    जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है।

    उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि 13 अगस्त तक यानी संसद सत्र समाप्त होने तक, इस मामले में कोई फैसला नहीं होता है तो वह पार्टी से अनुमति लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में शामिल होंगे और अनशन पर बैठेंगे।

    उनके इस बयान के बाद जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 

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