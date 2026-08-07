JPSC-JSSC प्रोटेस्ट पर निशिकांत दुबे का बड़ा एलान, बोले- 13 अगस्त तक फैसला नहीं हुआ तो छात्रों संग करूंगा अनशन

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि 13 अगस्त तक यानी संसद सत्र समाप्त होने तक, इस मामले में कोई फैसला नहीं होता है तो वह पार्टी से अनुमति लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में शामिल होंगे और अनशन पर बैठेंगे।