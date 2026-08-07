'नौकरी के दुश्मन इस्तीफा दो...', गले में पट्टा डालकर झारखंड विधानसभा परिसर में उतरे बीजेपी विधायक

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायकों के साथ मिलकर विधानसभा परिसर में परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया।

इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि, "जब तक मांगें पूरी नहीं होती, हंगामा जारी रहेगा। झारखंड के इन बच्चों ने जो वैल्यूज़ दिखाई हैं, उन्हें देखिए। पूरे देश को इनसे सीखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। यह जंतर-मंतर पर पिज्जा और बर्गर खाने से होने वाला प्रोटेस्ट नहीं है... "