Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट आज होगा पेश, विधानसभा में तीखी बहस के आसार

    By Pradeep Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:38 AM (IST)

    आज झारखंड विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह  5,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    झारखंड सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी नौ दिसंबर से गरमाने की पूरी तैयारी में है। हेमंत सोरेन सरकार सोमवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी।

    जानकारी के अनुसार अनुपूरक बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट से सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं को गति देने की कोशिश करेगी, खासकर ग्रामीण रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में यह अनुपूरक मांगें सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है और अनुपूरक बजट सिर्फ औपचारिकता है।

    सत्ता पक्ष भी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस और झामुमो के विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं सदन में मौजूद रहकर जवाब देंगे। दोनों पक्षों की आक्रामक तैयारी से सोमवार को सदन में हंगामेदार शुरुआत के आसार हैं।

    पांच से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सात दिवसीय सत्र की शुरुआत शुक्रवार को शांतिपूर्ण रही थी। स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन अब तल्खी बढ़ने वाली है।

    नौ दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर बहस और मतदान होगा तथा भोजनावकाश के बाद कानून-व्यवस्था पर विशेष चर्चा प्रस्तावित है। 10 व 11 दिसंबर को सरकारी विधेयक और अन्य कामकाज होंगे, जबकि अंतिम दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक व संकल्पों पर चर्चा होगी।