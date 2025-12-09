Jharkhand Assembly में आज होगी कानून व्यवस्था पर चर्चा, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बनी थी सकारात्मक सहमति

राज्य ब्यूरो, रांची । विधानसभा में मंगलवार को पहली पाली में जहां प्रश्नकाल होगा, वहीं दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे स्वीकृत कराया जाएगा। हालांकि मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की संभावना है। मंगलवार को ही अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद एक घंटा कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच दिसंबर को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों की औपचारिक सहमति बनी थी। तय हुआ था कि नौ दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद सदन की कार्यवाही की अवधि एक घंटा बढ़ाई जाएगी। इस अतिरिक्त समय का उपयोग राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष चर्चा के लिए किया जाएगा।

सोमवार को इस निर्णय पर सदन ने भी सहमति प्रदान की। बताते चलें कि सर्वदलीय बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अलग से विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी थी। पांच दिसंबर को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस मुद्दे पर सकारात्मक सहमति बनी।