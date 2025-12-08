Jharkhand Cabinet : सोहराय पर दो दिन अवकाश, खनिजों पर सेस की दरों में बढ़ाेतरी



राज्य ब्यूरो, रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सोहराय पर दो दिनों के अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है तो खनिजों के खनन और परिवहन पर सेस की दरों में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही धान अधिप्राप्ति के लिए 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी व्यवस्था में धान जमा करनेवाले किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में अधिकतम एक सप्ताह में भुगतान कर दिया जाएगा।

इसके अलावा किसानों को कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने सिरमटोली फ्लाइओवर के शेष बचे कार्यों के लिए 470.12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्य कैबिनेट ने सोहराय पर्व पर अब दो दिनों के अवकाश देने का निर्णय लिया है।

इस वर्ष सोहराय पर 12-13 जनवरी को सरकारी कार्यालयों में अवकाश होगा। कैबिनेट ने इस वर्ष विभिन्न अवसरों पर छुट्टियों को लेकर कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्व में सरहुल और करम पर्व पर भी दो दिवसीय अवकाश की घोषणा इसी सरकार में हुई है।

सेस की दरों में अहम बदलाव इस प्रकार है : खनिज पूर्व निर्धारित दर नई दर कोयला 250 रुपये प्रति टन 450 रुपये प्र.ट.

लोहा 400 रुपये प्रति टन 600 रुपये प्र.ट.

बाक्सइड 116 रुपये प्रति टन 2000 रुपये प्र.ट.

लाइमस्टोन 40 रुपये प्रति टन 100 रुपये प्रति टन

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय