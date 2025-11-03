Jharkhand Government: आंबेडकर आवास योजना में मिलेंगे अब दो लाख रुपये, झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, रांची। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत अब लाभुकों को दो लाख रुपये सहायता राशि के रूप में मिलेगी। अभी तक राशि 1.30 लाख (आइएपी) या 1.20 लाख (नन आइएपी) ही थी।

राज्य मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में इस योजना के तहत सहयोग राशि बढ़ाने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल गई। मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लक्ष्य 176 से बढ़ाकर 2,400 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।



राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल के गठन संबंधित नियमावली को भी स्वीकृति मिली। इससे झारखंड पारा मेडिकल काउंसिल तथा झारखंड फीजियोथेरेपी काउंसिल का समायोजन भी झारखंड अलायड एंड हेल्थकेयर काउंसिल में हो जाएगा।