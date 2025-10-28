'मोंथा' चक्रवात को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, सभी जिलों को तैयार रहने का निर्देश
आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मोंथा चक्रवात के खतरे को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह चक्रवात गंभीर रूप ले सकता है, जिससे झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बंगाल की खड़ी में विकसित हो रहे मोंथा चक्रवात को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्कता बरतने व आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया।
मंत्री ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यह चक्रवात एक गंभीर ट्रापिकल तूफान के रूप में विकसित हो सकता है। इससे झारखंड के दक्षिणी एवं मध्य हिस्सों में तेज हवाएं, भारी बारिश व बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तत्काल व प्रभावी कदम उठाएं।
मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी उपायुक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की आपात बैठक बुलाएं व सभी विभागों को अलर्ट मोड में लाएं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को संभावित प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रखें, निचले व जलभराव वाले इलाकों की पहचान कर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर स्थानांतरित करने की योजना बनाएं।
बिजली आपूर्ति, संचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त एवं सक्रिय रखें। सभी बीडीओ व थाना प्रभारियों को 24 घंटे निगरानी व रिस्पांस के लिए निर्देशित करें। जनसंपर्क पदाधिकारियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क करें कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार हर स्थिति पर नजर रख रही है।
सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हर स्तर पर तैयारी पूरी रखें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिलों में की गई तैयारियों और उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तत्काल आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराएं। मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अफवाहों से बचें व किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।