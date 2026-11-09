दीपावली की आतिशबाजी के बाद झारखंड की हवा हुई खराब, हजारीबाग का AQI 336 पहुंचा; धुएं की चादर में लिपटी रांची

डिजिटल डेस्क, रांची। दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के बाद झारखंड के कई शहरों की आबोहवा प्रभावित नजर आ रही है। सोमवार सुबह राज्य के अलग-अलग शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। सबसे खराब स्थिति हजारीबाग और धनबाद की रही, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया। वहीं, राजधानी रांची में भी हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही।

AQI.in के रियल टाइम एयर पॉल्यूशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हजारीबाग का AQI 336 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। धनबाद में यह आंकड़ा 325 रहा। चितरंजन में AQI 202, चक्रधरपुर में 176, रांची में 189 और जमशेदपुर में 150 दर्ज किया गया। हालांकि, चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इसे झारखंड के शहरों के आंकड़ों से अलग रखना जरूरी है।

हजारीबाग और धनबाद की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित उपलब्ध आंकड़ों में हजारीबाग और धनबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। दोनों शहरों का AQI 300 के पार दर्ज किया गया। वहीं, रांची का AQI 189 रहा, जिसे Unhealthy श्रेणी में रखा गया है। जमशेदपुर में AQI 150 और चक्रधरपुर में 176 दर्ज किया गया।

रांची में PM2.5 का स्तर 110, PM10 भी बढ़ा राजधानी रांची में प्रदूषण के प्रमुख कणों की बात करें तो PM2.5 का स्तर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 229 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। वहीं, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी 63 प्रतिशत रही। सुबह के समय शहर के कई इलाकों में धुंध और धुएं जैसी स्थिति भी देखने को मिली।

इन पांच जिलों में ठंड का असर ज्यादा राज्य के पठारी और ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक महसूस किया जा रहा है। सुबह और शाम के समय तापमान कम रहने से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। गुमला, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग और रांची में ठंड का असर बढ़ रहा है। खासकर गुमला में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

9 से 14 नवंबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर के दूसरे सप्ताह में झारखंड के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

9 नवंबर को सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में आंशिक बादल रहेंगे। उत्तर-पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 10 नवंबर को कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश हो सकती है।

11 नवंबर को रांची में सुबह कुहासा और दिन में आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। 13 नवंबर को सुबह हल्की धुंध के बाद मौसम साफ हो सकता है। वहीं, 14 नवंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहने के साथ मौसम शुष्क बना रह सकता है।