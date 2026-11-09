दीवाली के बाद जहरीली हुई हवा, गुरुग्राम-मानेसर और पंचगांव में 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंचा AQI

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली की रात 8:30 बजे के बाद आतिशबाजी के साथ ही शहर की हवा की गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हो गई। पटाखों से निकले धुएं ने वातावरण में प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा दिया। इसका असर सोमवार सुबह साफ दिखाई दिया।

गुरुग्राम, मानेसर और पंचगांव में सुबह तक हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह शहर और आसपास के इलाकों में धुएं और धुंध की परत छाई रही। कई जगह दृश्यता भी प्रभावित नजर आई। वहीं, सुबह घरों से बाहर निकले लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषित हवा ज्यादा परेशानी का कारण बनी।

आतिशबाजी के बाद बढ़ा सूचकांक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, रविवार रात 9:05 बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 था। यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार सुबह 7:05 बजे यह बढ़कर 316 पर पहुंच गया। यानी करीब 10 घंटे में 40 अंकों की बढ़ोतरी हुई और हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद रात से सुबह तक प्रदूषण के स्तर में आया बदलाव हवा की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है।

मानेसर में 62 अंकों का उछाल औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में प्रदूषण का स्तर सबसे तेजी से बढ़ा। रविवार रात 9:05 बजे यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 दर्ज किया गया था, जो सोमवार सुबह 7:05 बजे बढ़कर 338 हो गया। यानी करीब 10 घंटे में 62 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तीनों स्थानों में मानेसर में सबसे अधिक उछाल दर्ज किया गया।

7 और 8 नवंबर को मानेसर का दैनिक औसत सूचकांक 279 रहा था। दिवाली की रात के बाद यहां हवा खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। पंचगांव में भी बढ़ा प्रदूषण पंचगांव में हवा की स्थिति पहले से ही चिंताजनक बनी हुई थी। रविवार रात 9:05 बजे यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया, जो सोमवार सुबह 7:05 बजे बढ़कर 357 हो गया। इस दौरान 18 अंकों की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 6 नवंबर को पंचगांव में सूचकांक 426 तक पहुंच गया था। 7 नवंबर को यह 377 और 8 नवंबर को 333 दर्ज किया गया था।