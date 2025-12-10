Language
    Jharkhand शीत लहर से बचाव के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, किया अलर्ट

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड ने शीत लहर से बचाव के लिए केंद्र की एडवाइजरी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। अभियान निदेशक शशि प्र ...और पढ़ें

    झारखंड में शीत लहर से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है।

    राज्य ब्यूरो, रांची ।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने शीत लहर से बचाव के लिए केंद्र की एडवाइजरी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा उसे लागू कराने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र लिखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा है कि झारखंड सहित देश के 17 राज्यों में शीत लहर चलने की संभावना है। इससे बचाव जरूरी है। इस पत्र की प्रति सभी उपायुक्तों को भी भेजी गई है। अभियान निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली ने शीत लहर से बचाव तथा इसके दुष्प्रभाव से रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है।

    क्या करें-क्या नहीं करें-मार्गदर्शिका जारी

    साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शीत लहर से बचाव के लिए ''''क्या करें-क्या नहीं करें'''' संबंधित मार्गदर्शिका जारी की है। इन सभी का अनुपालन कराया जाए ताकि आम लोग शीत लहरी के दुष्प्रभावों से बच सकें। केंद्र द्वारा जारी एडवाइजरी में बच्चों को शीत लहरी से बचाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए हैं।

    उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बच्चों को ठंडी हवा से बचाने, उन्हें गर्म कपड़े पहनाने तथा अधिक देर तक बाहर नहीं रखने का सुझाव दिया गया है। बार-बार दस्त होने, मचली होने, अधिक कंपकंपी होने, सुस्ती एवं मूर्छित होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने का भी सुझाव दिया गया है।

    खानपान के संबंध में कहा गया है कि पर्याप्त भोजन कर ही बाहर निकलें, गुनगुना पानी पीएं, ठंडे पेय एवं अन्य खाद्य पदार्थ से बचें तथा उच्च कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ का सेवन करें। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से प्रभावित लोगों तथा बुजुर्गों को विशेष एहतियात बरतने का सुझाव दिया है। 