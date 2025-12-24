झारखंड में 8वीं का पेपर लीक, Youtube में पहले से उपलब्ध थे प्रश्नपत्र और उनके उत्तर
झारखंड में आठवीं कक्षा का पेपर लीक हो गया है। प्रश्नपत्र और उनके उत्तर पहले से ही यूट्यूब पर उपलब्ध थे। इस घटना ने राज्य में शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड ...और पढ़ें
दीपक/ सत्यप्रकाश, (गढ़वा)। गढ़वा जिले के सरकारी विद्यालयों में संचालित अर्धवार्षिक मूल्यांकन (एसए-1) परीक्षा के दौरान कक्षा आठवीं की गणित और संस्कृत विषय से जुड़े प्रश्नपत्र यूट्यूब पर परीक्षा से पहले उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है। मंगलवार को जिले के सरकारी विद्यालयों में इन दोनों विषयों की परीक्षा संपन्न कराई गई।
जानकारी के अनुसार गणित और संस्कृत विषय के प्रश्नपत्र परीक्षा से करीब दो दिन पहले ही यूट्यूब के विभिन्न चैनलों पर अपलोड किए गए थे। ये प्रश्नपत्र वही बताए जा रहे हैं, जिनके आधार पर जिले के सरकारी विद्यालयों में परीक्षा ली गई। यूट्यूब पर उपलब्ध सामग्री में प्रश्नों के साथ उत्तर भी शामिल थे।
बताया गया कि यह सामग्री व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मीडिया माध्यमों से छात्रों के बीच भी साझा होती रही। परीक्षा के दिन कई विद्यालयों में छात्रों के बीच प्रश्नपत्र पहले से देखे जाने की चर्चा रही। कक्षा छह से आठ तक के लिए आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
इसी क्रम में मंगलवार को कक्षा आठवीं की गणित और संस्कृत विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इस मामले की चर्चा मंगलवार को जिला मुख्यालय गढ़वा से लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में जमकर होती रही।
बताया जा रहा है यूट्यूब पर लोड प्रश्न पत्र एवं इसके उत्तर राज्य के किसी दूसरे जिले से इंटरनेट मीडिया पर डाला गया था। ऐसे में उक्त परीक्षा के आयोजन के औचित्य पर सवाल उठने लगे हैं।
इसकी जानकारी हमें नहीं है। गढ़वा के किसी प्रखंडों से इस प्रकार की सूचना विभाग तक नहीं आई है। अगर यहां से इस मामले को अंजाम दिया गया है तो इसकी जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। -कुलदीपक अग्रवाल, प्रभारी एडीपीओ, सर्व शिक्षा अभियान, गढ़वा।
