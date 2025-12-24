झारखंड में 8वीं का पेपर लीक, Youtube में पहले से उपलब्ध थे प्रश्नपत्र और उनके उत्तर

दीपक/ सत्यप्रकाश, (गढ़वा)। गढ़वा जिले के सरकारी विद्यालयों में संचालित अर्धवार्षिक मूल्यांकन (एसए-1) परीक्षा के दौरान कक्षा आठवीं की गणित और संस्कृत विषय से जुड़े प्रश्नपत्र यूट्यूब पर परीक्षा से पहले उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है। मंगलवार को जिले के सरकारी विद्यालयों में इन दोनों विषयों की परीक्षा संपन्न कराई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार गणित और संस्कृत विषय के प्रश्नपत्र परीक्षा से करीब दो दिन पहले ही यूट्यूब के विभिन्न चैनलों पर अपलोड किए गए थे। ये प्रश्नपत्र वही बताए जा रहे हैं, जिनके आधार पर जिले के सरकारी विद्यालयों में परीक्षा ली गई। यूट्यूब पर उपलब्ध सामग्री में प्रश्नों के साथ उत्तर भी शामिल थे।

बताया गया कि यह सामग्री व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मीडिया माध्यमों से छात्रों के बीच भी साझा होती रही। परीक्षा के दिन कई विद्यालयों में छात्रों के बीच प्रश्नपत्र पहले से देखे जाने की चर्चा रही। कक्षा छह से आठ तक के लिए आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।