Jharkhand Assembly : अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाएं होंगी नियमित, मंत्री ने दिया आश्वासन
झारखंड विधानसभा में अनुबंध पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित करने का आश्वासन मंत्री ने दिया है। इस फैसले से राज्य की महिला पर्यवेक्षिकाओं में ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 52 परियोजनाओं में अनुबंध पर कार्य कर रहीं महिला पर्यवेक्षिकाओं के शीघ्र नियमितीकरण का आश्वासन सदन को दिया। उन्होंने यह आश्वासन भाजपा विधायक राज सिन्हा द्वारा अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से की गई मांग के तहत दिया।
उन्होंने कहा कि 286 महिला पर्यवेक्षिकाओं के नियमितीकरण की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की है। इसपर कार्मिक विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक को शीघ्र ही जवाब भेज दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग को निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार उनके नियमितीकरण को लेकर सकारात्मक है।
इधर, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पीडीएस दुकानदारों को कमीशन की राशि नहीं मिलने का मामला अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया। इसके जवाब में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जुलाई माह तक के कमीशन का भुगतान हो गया है। शेष माह का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।
सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि 23 माह में आठ माह की ही राशि दुकानदारों को ही मिली है। मंत्री ने कहा कि राशि की मांग केंद्र से की गई है। केंद्र से राशि नहीं मिलने पर राज्य सरकार अपने स्तर से भुगतान कर देगी।
