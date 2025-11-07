Jharkhand JET Exam: अलायड विषयों में पास अभ्यर्थी भी जेट में हो सकेंगे शामिल, ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ी

राज्य ब्यूरो, रांची। अब विभिन्न कोर विषयों के अलायड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) में सम्मिलित हो सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन विषयों की सूची जारी कर दी है। उन अलायड विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय में इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे, जो अभ्यर्थी आर्कियोलाजी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, वे इसके कोर विषय इतिहास से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।

आयोग के अनुसार, अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर को रात 11.45 बजे तक होंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दो दिसंबर शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन तीन से पांच दिसंबर शाम पांच बजे तक हो सकेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा अलायड विषयों के अनुसार कोर विषय को लेकर ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, वे भी निर्धारित अवधि में आवेदन में सुधार कर सकते हैं। विज्ञापन के शेष प्रविधान यथावत रहेंगे।