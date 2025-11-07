Jharkhand JET Exam: अलायड विषयों में पास अभ्यर्थी भी जेट में हो सकेंगे शामिल, ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ी
झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) में अब अलायड विषयों में स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की मंजूरी के बाद जेपीएससी ने विषयों की लिस्ट जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवार भी सुधार कर सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। अब विभिन्न कोर विषयों के अलायड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) में सम्मिलित हो सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने उन विषयों की सूची जारी कर दी है। उन अलायड विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय में इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
जैसे, जो अभ्यर्थी आर्कियोलाजी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, वे इसके कोर विषय इतिहास से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी के साथ आयोग ने इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है।
आयोग के अनुसार, अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर को रात 11.45 बजे तक होंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दो दिसंबर शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन तीन से पांच दिसंबर शाम पांच बजे तक हो सकेगा।
ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा अलायड विषयों के अनुसार कोर विषय को लेकर ऑनलाइन आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, वे भी निर्धारित अवधि में आवेदन में सुधार कर सकते हैं। विज्ञापन के शेष प्रविधान यथावत रहेंगे।
कोर विषय और उनके अलायड विषय
- लाइफ साइंस : बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन लाइफ सांइस, बायो-इंफॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमेस्ट्री, बायो साइंसेज
- इतिहास : आर्कियोलॉजी
- श्रम और समाज कल्याण : ग्रामीण विकास
- होम साइंस : क्लिनिकल न्यूट्रीशन एंड डायटेटिक्स, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग
- फिजिकल साइंसेज (भौतिकी) : इलेक्ट्रानिक साइंस
- जियोलॉजी : जीयोफिजिक्स इन अर्थ, एटमोसफेरिक, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंसेज
- परफॉर्मिंग आर्ट डांस/ड्रामा/थियेटर : थियेटर आर्ट
- कंप्यूटर साइंसेज एंड अप्लीकेशन : कंप्यूटर अप्लीकेशन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।