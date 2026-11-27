डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। परिषद ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 15 से 21 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।

पहले जैक की ओर से बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर तय की गई थी। निर्धारित समय में आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए परिषद ने यह समय-सीमा बढ़ाई है। इससे मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

14 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के भरें फॉर्म जैक की नई समय-सारिणी के अनुसार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी 14 दिसंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिसंबर से विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है।