JAC Exam 2027: मैट्रिक-इंटर के परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ी तारीख, अब 14 दिसंबर तक मिलेगा मौका
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
HighLights
मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2027 फॉर्म जमा करने की तिथि बढ़ी।
बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। परिषद ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 14 दिसंबर 2026 तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 15 से 21 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
पहले जैक की ओर से बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर तय की गई थी। निर्धारित समय में आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए परिषद ने यह समय-सीमा बढ़ाई है। इससे मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
14 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के भरें फॉर्म
जैक की नई समय-सारिणी के अनुसार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थी 14 दिसंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 15 दिसंबर से विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई है।
ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें नई समय-सीमा के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विलंब शुल्क से बचने के लिए 14 दिसंबर तक फॉर्म जमा करना जरूरी होगा।
फरवरी 2027 में हो सकती है परीक्षा
जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा फरवरी 2027 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित समय के भीतर परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की विस्तृत समय-सारिणी और अन्य दिशा-निर्देश परिषद की ओर से जारी किए जाने के बाद इसकी जानकारी मिल सकेगी।
JAC Exam 2027: महत्वपूर्ण तिथियां
बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि: 14 दिसंबर 2026
विलंब शुल्क के साथ आवेदन: 15 से 21 दिसंबर 2026
मैट्रिक-इंटर परीक्षा: फरवरी 2027 में संभावित
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