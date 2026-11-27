एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एनटीए की ओर से यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना जारी की गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक जो अभ्यर्थी परीक्षा से पहले अपने परीक्षा शहर में बदलाव करवाना चाहते हैं। वे इसके लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से परीक्षा शहर चयन कर सकते हैं।

कैसे करें परीक्षा शहर में बदलाव एनटीए ने परीक्षा शहर में बदलाव करने के लिए अभ्यर्थियों को सुविधा दी है। अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपनी पसंद के परीक्षा शहर का चयन कर सकते हैं।

एग्जाम सिटी में बदलाव के लिए सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। इसके बाद Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करें। अब Opportunity to select another Examination City – UGC-NET December 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें। इसके बाद अपनी पसंद के परीक्षा शहर का चयन करें। UGC-NET December 2026 Examination City

UGC-NET December 2026 Examination City Notice 29 नवंबर तक एग्जाम सिटी में बदलाव की सुविधा एनटीए की ओर से यह सूचना जारी की गई है कि अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर में बदलाव 29 नवंबर, 2026 तक कर सकते हैं। इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर में बदलाव करवाना चाहते हैं। वे निर्धारित तिथि के भीतर इस प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।