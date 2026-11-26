एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने UGC NET December 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप का एलान कर दिया है। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित कराई जाएगी। सिटी स्लिप की मदद से अब अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकारी पहले से हासिल कर सकते हैं। सिटी स्लिप एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें सिटी स्लिप सिटी स्लिप एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद Advance City Intimation for UGC-NET December 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें। लॉगिन दर्ज करने के तुंरत बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। UGC NET December City Intimation Slip 14 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा 14 से 18 दिसंबर और 21 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में 300 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। पेपर-1 में 100 अंकों के 50 सवाल और पेपर-2 में 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 3 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।