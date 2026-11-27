एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप आज यानी 27 नवंबर को जारी की जानी है। जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वे UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ ही देर में UPPSC Pre Exam City Details 2026 डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही तैयार रखें।

इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे सिटी स्लिप यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए सिटी स्लिप आज किसी समय भी जारी की जा सकती है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Recruitment Dashboard सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब UPPSC Pre Exam City intimation slip 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद ओटीआर नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। अंत में आप चाहे तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कब और कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 75 जनपदों में 06 दिसंबर, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से लेकर सुबह 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।