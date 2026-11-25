एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में इंजीनियर उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन मौका है। जो उम्मीदवार यूपी के पर्यटन विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2026 है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंड की जांच कर ऑफलाइन माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हर महीने इतनी मिलेगी सैलरी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपये से लेकर 39,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जूनियर इंजीनियर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। बता दें, इस भर्ती की प्रतिप्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष है और आवश्यकतानुसार इसे 5 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है।

कैसे और कहां करें आवेदन उम्मीदवार असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम में कर सकते हैं। उम्मीदवार भरा हुआ आवेदन-पत्र उत्तर-प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, सी-13, विपिन खंड गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय में डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर खुद भी जमा कर सकते हैं।