एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर (फायर) के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 25 नवंबर निर्धारित है। जो उम्मीदवार एसबीआई में बतौर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर (फायर) के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सके हैं। उनके पास आवेदन करने का कल तक आखिरी मौका है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। कितनी मिलेगी सैलरी इन पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी भाषा और व्यावसायिक ज्ञान विषय से 125 अंको के 125 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।