    JAC Board की परीक्षा तीन फरवरी से होगी शुरू, ये है पूरा शेड्यूल

    By Anuj Tiwari Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:45 AM (IST)

    झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 3 फरवरी, 2025 से शुरू होंगी। मैट्रिक की परीक्षाएं 3 फरवरी से 21 फरवरी तक और इंटरमीडिएट की 3 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी। परीक्षा दो पालियों में होगी, और छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। JAC बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    जैक बोर्ड की परीक्षा तीन फरवरी से शुरू होंगी और 23 फरवरी तक चलेंगी।

    जागरण संवाददाता, रांची : JAC Board Exam 2025 झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वार्षिक माध्यमिक (10वीं) एवं इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले वर्ष तीन फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और 23 फरवरी तक चलेंगी।

    मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 23 फरवरी तक आयोजित होगी। जैक ने दोनों परीक्षाओं के लिए विषयवार तिथि, व्यावहारिक परीक्षा की तिथियां, प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा कर दी है।

    10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रथम पाली में प्रात 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी। वहीं पहले दिन आआइटी एवं अन्य व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी।//B इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित होगी।

    दोनाें परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को तनाव से मुक्त करने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय प्रश्नपत्रों को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र 16 जनवरी और इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलाेड किया जा सकेगा।

    10वीं और 12वीं के प्रायोगिक परीक्षा 24 फरवरी से सात मार्च तक संबंधित स्कूलों में ही ली जाएगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे विषयवार तिथियों के अनुसार अध्ययन योजना तैयार कर लें और प्रवेश पत्र संबंधी प्रक्रिया समय पर पूरी करें। मालूम हो कि इस बार मैट्रिक व इंटर में करीब सात लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।