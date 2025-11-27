JAC Board की परीक्षा तीन फरवरी से होगी शुरू, ये है पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, रांची : JAC Board Exam 2025 झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वार्षिक माध्यमिक (10वीं) एवं इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अगले वर्ष तीन फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और 23 फरवरी तक चलेंगी।

मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 23 फरवरी तक आयोजित होगी। जैक ने दोनों परीक्षाओं के लिए विषयवार तिथि, व्यावहारिक परीक्षा की तिथियां, प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा कर दी है।

10वीं बोर्ड की परीक्षा प्रथम पाली में प्रात 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित होगी। वहीं पहले दिन आआइटी एवं अन्य व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित होगी। वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी।//B इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित होगी।



दोनाें परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को तनाव से मुक्त करने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय प्रश्नपत्रों को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा। 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र 16 जनवरी और इंटरमीडिएट परीक्षा का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलाेड किया जा सकेगा।