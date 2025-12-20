ईशान किशन ने SMAT ट्रॉफी हेमंत सोरेन को सौंपी, सीएम ने टीम का बढ़ाया हौसला; JSCA ने दिए दो करोड़

जागरण संवाददाता, रांची। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी का खिताब जीतकर इतिहास रचनेवाली वाली झारखंड टी 20 क्रिकेट टीम का शुक्रवार को झारखंड पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। इससे पहले सुबह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरते ही टीम के खिलाड़ियों का झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के पदाधिकारी सदस्य और प्रशंसकों ने जमकर स्वागत किया।

वही शाम में स्टेडियम परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और टीम को दो करोड़ रुपये की सम्मान राशि का चेक प्रदान किया गया। जेएससीए स्टेडियम में भी सम्मान समारोह आयोजित कर झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव सौरभ तिवारी, सहसचिव शाहबाज नदीम, पूर्व अध्यक्ष संजय सहाय, पूर्व सचिव राजेश वर्मा आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

(JSCA स्टेडियम में झारखंड टी 20 टीम को दो करोड़ रुपये का चेक देकर सम्मानित करते पदाधिकारी। जागरण) मुख्यमंत्री से मुलाकात कर टीम के कप्तान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ईशान किशन ने पूरी टीम के साथ विजेता ट्राफी मुख्यमंत्री को सांकेतिक रूप से हैंडओवर कर जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए सभी खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ तथा जेएससीए को बधाई और शुभकामनाएं दी।