    SIR पर मचे बवाल के बाद मंत्री अंसारी ने दी सफाई, बोले- भाजपा 'इरफान फोबिया' से ग्रस्त

    By Pradeep Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने 'SIR' मुद्दे पर दिए गए अपने बयान पर मचे विवाद के बाद सफाई दी है। उन्होंने भाजपा पर 'इरफान फोबिया' से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को हर इरफान से डर लगता है। अंसारी ने इस विवाद को अनावश्यक बताते हुए भाजपा पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।

    इरफान अंसारी ने दी सफाई। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेबुनियाद आरोपों और झूठी व्याख्याओं के सहारे राजनीति करना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता सब समझती है और सच के साथ खड़ी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैंने फर्जी बीएलओ की बात की थी, असली बीएलओ पर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका बयान सिर्फ फर्जी लोगों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि कुछ फर्जी लोग नकली बीएलओ बनकर ग्रामीणों को डराते-धमकाते हैं और पैसे वसूलते हैं। जामताड़ा साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट है, यह सब जानते हैं।

    ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि नाम काटने का डर दिखाकर पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले भी कई शिकायतें मिली थीं, जिन्हें जामताड़ा डीसी को भेजा और विशेष निगरानी की मांग की थी। इसी संदर्भ में उन्होंने ग्रामीणों से कहा था कि ऐसे फर्जी लोगों को पकड़कर रखें और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

    बीएलओ सम्मानित अधिकारी हैं, मैंने फर्जी लोगों पर कार्रवाई मांगी। डॉ. अंसारी ने दो टूक कहा कि बीएलओ निर्वाचन आयोग का अभिन्न हिस्सा हैं। कोई फर्जी व्यक्ति उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने असली बीएलओ पर नहीं, फर्जी लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी।

    उनका मकसद सिर्फ इतना था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे और किसी गरीब-वंचित का नाम गलत तरीके से न कटे।

    भाजपा 'इरफान फोबिया' से ग्रस्त

    भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए डॉ. अंसारी ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्हें दिन-रात इरफान फोबिया हो गया है। सोते-जागते इरफान अंसारी ही नजर आते हैं। चुनावों में भी मेरे बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता रहा, लेकिन जनता ने इन सस्ते हथकंडों को पूरी तरह नकार दिया।

    भाजपा सच से भाग रही है, मुद्दे चाहिए तो मुझसे मांग लें। भाजपा के कारनामे पूरे राज्य में जगजाहिर हैं। अगर मुद्दे नहीं बचे तो मुझसे संपर्क करें, मैं मुद्दे दे दूंगा। मेरे बयानों को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश बंद करें और सच्चाई का सामना करें।

