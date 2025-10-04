'सीपी सिंह को नहीं मिल रहा सम्मान', इरफान अंसारी ने कसा तंज, BJP MLA बोले- अपनी चिंता करें

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह के साथ उनकी पार्टी में हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाया है। उन्होंने भाजपा पर सीपी सिंह को सम्मान न देने का आरोप लगाया है। सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी को अपनी चिंता करने की सलाह दी और कहा कि वे पार्टी में अपने सम्मान से संतुष्ट हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह की उनकी पार्टी में अनदेखी का आरोप इंटरनेट मीडिया पर लगाया है। तंज भरी भाषा में इरफान अंसारी ने लिखा है कि, मैं आपको वर्षों से जानता हूं। पार्टी कोई भी रही हो, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आपने भी मुझे अपने बेटे जैसा स्नेह और मार्गदर्शन दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में भी आपको वह सम्मान नहीं मिल रहा, जिसके आप वास्तविक अधिकारी हैं, तो दिल से दुख होता है। कहीं सवर्ण जाति का होना ही आपके सम्मान में बाधा बन गया है, क्या भाजपा अब स्वर्ण समाज को हाशिए पर रखना चाहती है। आपको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए था, नहीं बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था, नहीं बनाया। एक बेटा देखकर नहीं सह सकता कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को जीवन दे दिया, उसे ही आज पार्टी दरकिनार कर दे। इरफान ने सलाह दी है कि अब बहुत हो गया। जहां सम्मान न मिले, वहां रुकने का क्या मतलब।

पचास सालों से पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बहुत कुछ मिला इरफान अंसारी के तंज पर सीपी सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर कांग्रेस नेता आलमगीर आलम जेल नहीं जाते तो इरफान अंसारी को मंत्री बनने का मौका मिलता क्या।