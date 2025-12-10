Language
    पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के खास का खेल खत्म, ACB की रिपोर्ट ने खोली भ्रष्टाचार की फाइल; NGO प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सिंह सस्पेंड

    By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    रांची में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के एनजीओ प्रभारी रहे इंस्पेक्टर गणेश सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की एडीजी प्रिया दुबे ने निलंबित कर दिया है। ...और पढ़ें

    पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर शिकंजा कसना शुरू। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के एनजीओ प्रभारी रहे इंस्पेक्टर गणेश सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की एडीजी प्रिया दुबे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इंस्पेक्टर गणेश सिंह की पोस्टिंग पहले ACB में ही थी, लेकिन उनका स्थानांतरण ACB हजारीबाग में किया गया था।

    सूत्रों के अनुसार गणेश सिंह ने तबादले के बावजूद हजारीबाग में योगदान नहीं दिया, जिसके बाद एडीजी प्रिया दुबे ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की। सिंह पूर्व डीजीपी के करीबी थे। गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। 

    IR में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि

    इंस्पेक्टर गणेश सिंह के विरुद्ध ACB धनबाद की टीम ने इनिशियल रिपोर्ट (IR) दाखिल की थी। यह रिपोर्ट उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ी हुई थी। जांच में पाया गया कि IR में लगाए गए इंस्पेक्टर गणेश सिंह पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई है, जिससे ब्यूरो में हड़कंप मच गया है।

    अब PE दर्ज करने की तैयारी

    आरोपों की पुष्टि होने के बाद, ACB अब इंस्पेक्टर गणेश सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। नियम के अनुसार, PE दर्ज करने के लिए ACB को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभागसे अनुमति लेनी होगी।

    सरकारी अनुमति प्राप्त होते ही ACB औपचारिक रूप से PE दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू करेगी। यह कार्रवाई ACB की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाती है और भ्रष्टाचार के मामलों में शामिलअधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।

     