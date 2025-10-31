Palamu में नवजात की नरबलि! श्मशान के पास मिला कटा सिर, धड़ की तलाश में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र के पांकी रोड स्थित हनुमाननगर टेढ़वा पुल के पास श्मशान घाट के समीप गुरुवार की रात एक नवजात शिशु का कटा हुआ सिर मिला है। लोगों का अनुमान है अंधविश्वास एवं जादू टोना में पड़कर किसी ने नवजात को बलि दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सिर करीब तीन से चार दिन के नवजात बच्चे बताया जा रहा है। श्मशान घाट के नजदीक सिर मिलने से नरबलि की आशंका को बल मिल रहा है। इसके पूर्व हुसैनाबाद क्षेत्र में एक महिला ने दे दी थी अपनी बेटी की बलि इसके पूर्व हुसैनाबाद क्षेत्र में एक महिला ने जादू टोना के चक्कर में पड़कर अपनी बेटी को बलि दे दी थी। उसका कलेजा पकाकर तांत्रिक के साथ मिलकर खाया था और नग्न अवस्था में घर पहुंची थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और वह पकड़ ली गई गई थी।

गुरुवार को स्थानीय लोगों ने सबसे पहले नवजात का सिर देखा तो तत्काल शहर थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि लंबी खोजबीन के बाद भी बच्चे का धड़ नहीं मिल सका है, जिससे यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है। थाना प्रभारी रजवार ने बताया कि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

आसपास के अस्पतालों और नर्सिंग होम के खंगाले जा रहे रिकार्ड आसपास के अस्पताल और नर्सिंग होम के रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले कुछ दिनों में किन घरों में बच्चों का जन्म हुआ और वे फिलहाल कहां हैं।