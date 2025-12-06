शादी मिस हुई, एग्जाम छूटा, रांची एयरपोर्ट पर महा-कैंसिलेशन, Indigo की 12 फ्लाइट्स रद्द, एक टिकट का दाम ₹55,000 तक
रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द होने और 6 में देरी होने से यात्रियों में गुस्सा है। परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण कई या ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज (शनिवार) इंडिगो एयरलाइंस की 12 फ्लाइट्स रद्द हो गईं, जबकि 6 फ्लाइट्स में भारी देरी हुई। ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते ये बदलाव हुए, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री छुट्टियां, शादियां, परीक्षाएं और पारिवारिक इमरजेंसी मिस कर बैठे।
एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। यात्रियों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, और डिस्प्ले बोर्ड पर भी अपडेट नहीं दिखाया गया। वैकल्पिक टिकटों के दाम आसमान छू गए - जैसे रांची-कोलकाता का किराया सामान्य 5,000 रुपये से बढ़कर 55,117 रुपये हो गया। हैदराबाद की 3 फ्लाइट्स रद्द हुईं।
रद्द हुई फ्लाइट्स (रांची से)
ये सभी फ्लाइट्स ऑपरेशनल मुद्दों के कारण रद्द की गईं। अनुमानित प्रस्थान समय के साथ।
- रांची-बेंगलुरु: सुबह 8:55 बजे
- रांची-हैदराबाद: सुबह 9:30 बजे
- रांची-दिल्ली: दोपहर 2:45 बजे
- रांची-दिल्ली: शाम 5:45 बजे
- रांची-हैदराबाद: शाम 5:55 बजे
- रांची-मुंबई: शाम 6:50 बजे
- रांची-चेन्नई: शाम 7:10 बजे
- रांची-हैदराबाद: शाम 8:00 बजे
- रांची-भुवनेश्वर: शाम 8:15 बजे
- रांची-कोलकाता: शाम 8:25 बजे
- रांची-दिल्ली: रात 9:00 बजे
- रांची-पुणे: रात 9:10 बजे
रद्द फ्लाइट्स (रांची के लिए आने वाली)
- 6ई 327: हैदराबाद-रांची
- 6ई 6493: अहमदाबाद-रांची
लेट हुई फ्लाइट्स (रांची से)
- रांची-कोलकाता: सुबह 7:30 बजे का, 8:45 बजे रवाना (75 मिनट लेट)
- रांची-कोलकाता: सुबह 8:15 बजे का, 10:20 बजे रवाना (125 मिनट लेट)
- रांची-दिल्ली: सुबह 9:05 बजे का, दोपहर 12:25 बजे रवाना (200 मिनट लेट)
- रांची-पटना: दोपहर 1:30 बजे का, शाम 6:10 बजे रवाना (280 मिनट लेट)
- रांची-कोलकाता: शाम 4:10 बजे का, 7:10 बजे रवाना (180 मिनट लेट)
- रांची-अहमदाबाद: शाम 6:20 बजे का, 7:00 बजे रवाना (40 मिनट लेट)
यात्रियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर खाने-पीने या होटल की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। इंडिगो ने रिफंड या रीशेड्यूलिंग पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्री हेल्पलाइन जारी की है। अधिक अपडेट के लिए एयरपोर्ट वेबसाइट या ऐप चेक करें।
बीमार बेटी के साथ हूं, कुछ हुआ तो इंडिगो को नहीं छोड़ूंगी
"मैं पूरे परिवार के साथ पारसनाथ आई थी और मुझे अहमदाबाद जाना है। एयरपोर्ट पहुंची तो पता चला कि अहमदाबाद जाने वाली विमान रद हो गई है। इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी गई। मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मुझे किसी प्रकार अहमदाबाद पहुंचना है। यदि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं इंडिगो एयरलायंस कंपनी वालों को छोडूंगी नहीं। वे वैकल्पिक व्यवस्था कराएं, मैं कुछ नहीं जानती।"
- रिम्पल, यात्री
अचानक विमान रद, अब हम कहां जाएं और कहां ठहरें?
"मुझे नहीं पता था एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जानकारी मिलेगी कि जिस विमान से मुझे अहमदाबाद जाना था, वह रद कर दी गई है। इंडिगो एयरलायंस की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। अब हम कहां जाएं और कहां ठहरे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन हो। इंडिगो एयरलायंस के कर्मचारी सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं और टिकट का पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे हैं।"
- शालिनी, यात्री
समय पर मुंबई नहीं पहुंची तो मेरा काम रुक जाएगा
"मुझे मुंबई जाना था। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। यात्री परेशान हो रहे हैं, फिर भी इंडिगो एयरलायंस के कर्मियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए समय कीमती है। यदि मैं समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाई तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। विमान का टिकट कोई क्यों लेता है, क्योंकि उसे कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है।"
- फरहद, यात्री
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।