Indian Railway: यदि आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जरूर जान लें..11 ट्रेनें रद रहेंगी, 6 का आंशिक परिचालन, यहां देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची स्टेशन यार्ड के रिमाडिलंग कार्य के लिए नान-इंटरलाकिंग का काम निर्धारित है। इस तकनीकी कार्य के चलते रांची मंडल में कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। इस दौरान 11 ट्रेनें पूरी तरह रद रहेंगी, जबकि 6 ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ किया जाएगा, यानी इनका संचालन दो स्टेशनों के बीच अस्थायी रूप से बंद रहेगा। ऐसे में हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी होगी। यह व्यवस्था 10 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अलग-अलग तिथियों पर लागू रहेगी। इस एक महीने में यात्रियों को वैकल्पिक साधन का सहारा लेना पड़ेगा। बस और हवाई सफर का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही निजी वाहनों की मदद से अपने गंतव्य तक जाना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरी तरह रद रहने वाली ट्रेनें नान-इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से निम्नलिखित 11 ट्रेनें रद रहेंगी :

18602/18601 हटिया–टाटानगर–हटिया एक्सप्रेस 10 दिसंबर से सात जनवरी तक, 58663/58664 हटिया–सांकी–हटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से सात जनवरी तक रद, 58034/58033 रांची–बोकारो स्टील सिटी–रांची पैसेंजर 10 दिसंबर से सात जनवरी तक, 58665/58666 हटिया–सांकी -हटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से 07 जनवरी तक, 18085/18086 खड़गपुर–रांची–खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक, 13303/13304 धनबाद–रांची–धनबाद एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक, 68035/68036 टाटानगर–हटिया–टाटानगर मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक, 13403/13404 रांची–भागलपुर–रांची एक्सप्रेस छह जनवरी एवं सात जनवरी को, 13319/13320 दुमका–रांची–दुमका एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक , 18631 रांची–चोपन एक्सप्रेस 24 दिसंबर , 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 31 दिसंबर, दो जनवरी, चार जनवरी एवं सात जनवरी को, 18632 चोपन–रांची एक्सप्रेस 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 29 दिसंबर, एक जनवरी, तीन जनवरी, पांच जनवरी एवं आठ जनवरी को इन ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से रद रहेगा।





आंशिक रूप से रद रहेंगी आधा दर्जन ट्रेनें नान-इंटरलाकिंग कार्य के कारण 6 ट्रेनों का संचालन दो स्टेशनों के बीच बंद रहेगा। इन ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ अलग-अलग स्टेशनों से होगा।13503/13504 बर्द्धमान–हटिया–बर्द्धमान एक्सप्रेस 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो स्टील सिटी–हटिया–बोकारो स्टील सिटी के बीच, 63598/63597 आसनसोल–रांची–आसनसोल मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मुरी–रांची–मुरी के बीच, 18035/18036 खड़गपुर–हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी मुरी–हटिया–मुरी के बीच, 13513/13514 आसनसोल–हटिया–आसनसोल एक्सप्रेस 24, 25, 27, 28, 29, 31 दिसंबर व एक, तीन, चार, पांच, सात जनवरी को मेसरा–हटिया–मेसरा के बीच, 18635 रांची–सासाराम एक्सप्रेस 23 से 27 दिसंबर 2025, 29 दिसंबर से तीन जनवरी, पांच से सात जनवरी तक रांची–पिस्का के बीच, 18636 सासाराम–रांची एक्सप्रेस 24 से 28 दिसंबर, 30 दिसंबर से चार जनवरी, छह से आठ जनवरी तक पिस्का से रांची के बीच संचालन रद रहेगा।