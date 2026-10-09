जेएससीए में फिर गूंजेगा टीम इंडिया का बल्ला, रांची में जीत का ‘चौका’ लगाने उतरेगा भारत

जागरण संवाददाता, रांची। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम एक बार फिर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 में टीम इंडिया रांची में अपने मजबूत रिकार्ड को और बेहतर करने उतरेगी।

जेएससीए में भारत ने अब तक चार टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें तीन में जीत मिली है, जबकि एक में हार का सामना करना पड़ा है। रांची में भारत ने अपना पहला टी-20 मुकाबला 2016 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था।

टीम इंडिया ने यह मुकाबला 69 रन से जीता। इसके बाद 2017 में आस्ट्रेलिया को नौ विकेट और 2021 में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर भारतीय टीम ने रांची में अपना दबदबा कायम रखा।



हालांकि, 2023 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराकर इस मैदान पर उसकी जीत की हैट्रिक रोक दी थी। इसके बाद से रांची में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं हुआ। अब तीन साल बाद टीम इंडिया की वापसी हो रही है।