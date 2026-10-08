रांची में टॉस बनेगा गेमचेंजर: बादल-ओस तय करेंगे मैच का रुख, 3 बजे से दर्शकों की एंट्री; स्टेडियम में किन चीजों पर बैन

जागरण संवाददाता, रांची। आज रांची में खेले जाने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले में जेएससीए की पिच से ज्यादा मौसम और ओस की भूमिका अहम हो सकती है। शाम सात बजे शुरू होने वाले मुकाबले में टास जीतने वाली टीम परिस्थितियों के अनुसार पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है।

रात में ओस बढ़ने पर दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होगा। मैच की शुारुआत में बादल और नमी का फायदा तेज गेंदबाजों को मिल सकता है। नई गेंद स्विंग होने से शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों की परीक्षा होगी। इसके बाद पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसे में टॉस के साथ पहले कुछ ओवर मैच की दिशा तय कर सकते हैं।



रात में ओस आने पर गेंद गीली होगी और स्पिनरों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो सकता है। इसका फायदा लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मिल सकता है। यही वजह है कि टास जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी कर दूसरी पारी में ओस का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है।



हालांकि, जेएससीए में पहले बल्लेबाजी और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकार्ड लगभग बराबर रहा है। इसलिए टास महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं। बादल, पिच की नमी और रात की ओस के बीच सही रणनीति बनाने वाली टीम के लिए टास गेमचेंजर साबित हो सकता है।

स्टेडियम के अंदर इन सामानों पर रहेगा तिबंध, नवजात का भी लगेगा टिकट शुक्रवार को शाम सात बजे इंडिया-वेस्ट इंडीज के बीच जेएससीए स्टेडियम में मैच शुरू होगा। इसके लिए दोपहर तीन बजे से दर्शकों की इंट्री शुरू हो जाएगी। नवजात का भी टिकट लगेगा। स्टेडियम में एक बार इंट्री मिलने के बाद मैच के दौरान स्टेडियम से बाहर निकलने पर दोबारा स्टेडियम में इंट्री नहीं मिलेगी।

वहीं ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों को स्टेडियम के गेट पर डायरेक्ट मोबाइल क्यूआर कोड स्कैन करने इंट्री मिलेगी। उन्हें टिकट की कापी लेकर जाने की जरूर नहीं पड़ेगी। सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम में इंट्री के दौरान सिक्के, हेलमेट, थैला, झोला या बैग समेत कई चीजें ले जाने पर रोक रहेगी।