    India-South Africa ODI: टिकट के लिए मची होड़, 1 KM तक लगी लंबी लाइन; ब्लैक में धड़ल्ले से हुई बिक्री

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:41 AM (IST)

    भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकटों के लिए दर्शकों में भारी उत्साह रहा। टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगीं और कालाबाजारी भी हुई। टिकट न मिलने से कई दर्शक निराश हुए और उन्होंने स्टेडियम प्रशासन से टिकटों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

    टिकट के लिए लाइन में लगे युवा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। भारत–दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले की सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को जेएससीए स्टेडियम के टिकट काउंटर खुलने से घंटों पहले ही दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी।

    सोमवार की रात 10 बजे से ही स्टेडियम के बाहर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। सुबह नौ बजते-बजते एक किलोमीटर लंबी लाइन साउथ गेट से लेकर नार्थ गेट तक पहुंच गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया गया।

    टिकट लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचीं थीं। टिकट खरीदने के लिए बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू, देवघर, सिमडेगा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचे।

    भीड़ को देखते हुए जेएससीए प्रबंधन में दोपहर तीन बजे की जगह चार बजे तक काउंटर खुला रखा। करीब 9500 टिकटों की बिक्री पहले दिन हुई। इसके अलावा पहले ही 7500 आन लाइन टिकटों की बिक्री हो चुकी है। जेएससीए स्टेडियम की क्षमता 40 हजार दर्शकों की है।

    टिकट काउंटर के बाहर दलाल 1200 का टिकट 2500 में बेच रहे थे। काउंटर के पास ही दलाल खुलेआम ब्लैक में टिकट बेच रहे थे। 1200 का टिकट 2500, 1300 का 3000 और 1600 वाला टिकट 4500 रुपये में बिक रहा था।

    अधिकतर टिकट दलाल स्थानीय थे। दलालों का कहना था कि जितना चाहिए उतना टिकट मिल जाएगा, लेकिन रेट कम नहीं होगा। ब्लैक में भी टिकट लेने के लिए भीड़ लगी हुई थी।  