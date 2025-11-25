India Vs South Africa: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के टिकटों की बिक्री आज से, कल देर रात से ही लगने लगी थी लाइन
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। टिकट खरीदने के लिए कल देर रात से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं। दर्शकों में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए भारी उत्साह है।
जागरण संवाददाता, रांची। India Vs South Africa राजधानी के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय मैच के टिकटों की बिक्री मंगलवार से शुरू हो रही है।
स्टेडियम में बने छह काउंटरों में से चार सामान्य लोगों के लिए और एक महिला के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आनलाइन टिकटों के लिए एक काउंटर रखा गया है।
इस बार दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों के लिए कोई विशेष काउंटर नहीं बनाया गया है। जेएससीए सूत्रों के अनुसार, दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों को टिकट लेने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उनकी मदद करेंगे।
उन्हें महिला या आनलाइन काउंटर से टिकट दिलाने की व्यवस्था करेंगे। मैच का उत्साह इस कदर है कि सोमवार देर रात ही स्टेडियम के काउंटर पर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी लाइन लग गई।
20 हजार टिकटों की बिक्री काउंटर से होगी
जानकारी के अनुसार, काउंटरों से लगभग 20 हजार टिकटों की बिक्री होगी। टिकटों की बिक्री 25 नवंबर को सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगी और जिस दिन सभी टिकट बिक जाएंगे, उस दिन काउंटर बंद हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जेएससीए स्टेडियम की क्षमता 39 हजार है, जिसमें लगभग 18 हजार टिकट सभी जिला संघों और जेएससीए के आजीवन सदस्यों को (प्रत्येक को पांच-पांच टिकट) दिए जाएंगे।
- स्टेडियम के बाहर कुल छह काउंटरों से मिलेंगे टिकट
- महिला दर्शकों के लिए एक काउंटर अलग से होगा
- सुबह साढ़े नौ बजे से टिकटों की बिक्री कर दी जाएगी शुरू
- दिव्यांगों के लिए अलग से कोई टिकट काउंटर नहीं बनेगा
टिकटों की कालाबाजारी पर प्रशासन की रहेगी नजर
टिकटों की कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर रहेगी। पिछले अंतरराष्ट्रीय मैच में टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतें मिली थीं।
इस बार जेएससीए और जिला प्रशासन ने कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है। आम क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह किया गया है कि वे अधिक कीमत देकर टिकट न खरीदें।
स्टेडियम के आसपास रहने वाले युवा और महिलाएं काउंटर पर लगकर टिकट खरीद लेते हैं और फिर ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे लोगों से बचें।
मैच की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मंगलवार से टिकटों की बिक्री शुरू हुई। शहर के खेल प्रेमियों से अनुरोध है कि वे मैच का आनंद लें। दिव्यांग लोगों को सुरक्षा में लगे प्रहरी सहायता करेंगे। -संजय पाण्डेय, उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ
