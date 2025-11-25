 India Vs South Africa: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के टिकटों की बिक्री आज से, कल देर रात से ही लगने लगी थी लाइन

जागरण संवाददाता, रांची। India Vs South Africa राजधानी के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय मैच के टिकटों की बिक्री मंगलवार से शुरू हो रही है।

स्टेडियम में बने छह काउंटरों में से चार सामान्य लोगों के लिए और एक महिला के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आनलाइन टिकटों के लिए एक काउंटर रखा गया है।

इस बार दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों के लिए कोई विशेष काउंटर नहीं बनाया गया है। जेएससीए सूत्रों के अनुसार, दिव्यांग क्रिकेट प्रेमियों को टिकट लेने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उनकी मदद करेंगे।

उन्हें महिला या आनलाइन काउंटर से टिकट दिलाने की व्यवस्था करेंगे। मैच का उत्साह इस कदर है कि सोमवार देर रात ही स्टेडियम के काउंटर पर क्रिकेट प्रेमियों की लंबी लाइन लग गई।

20 हजार टिकटों की बिक्री काउंटर से होगी

जानकारी के अनुसार, काउंटरों से लगभग 20 हजार टिकटों की बिक्री होगी। टिकटों की बिक्री 25 नवंबर को सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगी और जिस दिन सभी टिकट बिक जाएंगे, उस दिन काउंटर बंद हो जाएगा।