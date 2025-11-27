रांची पर चढ़ा क्रिकेट का 'बुखार' चढ़ा, आज पहुंचेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका टीम के बाकी सदस्य, कोहली-रोहित पहुंचे
रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच को लेकर उत्साह चरम पर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी आज पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि मैच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। शहर में क्रिकेट का बुखार छाया हुआ है।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में इन दिनों लोगों को क्रिकेट मैच का बुखार चढ़ा है। पिछले तीन दिनों से दोनों टीम के खिलाड़ियों का रांची आने का सिलसिला जारी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बाकी सदस्य आज रांची पहुंच जाएंगे।
बता दें कि हिटमैन रोहित शर्मा, किंग कोहली यानी विराट कोहली समेत कुछ अन्य खिलाड़ी पूर्व में ही रांची पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ी लगातार नेट प्रैक्टिस करने में जुटे हैं।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ जमने की संभावना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सभी टिकट की बिक्री हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टिकट की कालाबाजारी भी हो रही है।
20 हजार से अधिक टिकट की बिक्री
30 नवंबर को आयोजित मैच को लेकर शहर में जबरदस्त माहौल बना है। देर रात लोग टिकट काउंटर पर पहुंच रहे हैं। टिकट पाने के लिए लोग जी- तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठंड के इस मौसम में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। आपाधापी का दौर तेज है।
मिली जानकारी के अनुसार अब तक 20 हजार से अधिक टिकट की बिक्री हो चुकी है। पिछले तीन दिनों से टिकट को मारामारी चल रही है, लोग पास के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।