रांची पर चढ़ा क्रिकेट का 'बुखार' चढ़ा, आज पहुंचेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका टीम के बाकी सदस्य, कोहली-रोहित पहुंचे

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में इन दिनों लोगों को क्रिकेट मैच का बुखार चढ़ा है। पिछले तीन दिनों से दोनों टीम के खिलाड़ियों का रांची आने का सिलसिला जारी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बाकी सदस्य आज रांची पहुंच जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि हिटमैन रोहित शर्मा, किंग कोहली यानी विराट कोहली समेत कुछ अन्य खिलाड़ी पूर्व में ही रांची पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ी लगातार नेट प्रैक्टिस करने में जुटे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ जमने की संभावना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सभी टिकट की बिक्री हो चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर टिकट की कालाबाजारी भी हो रही है।

20 हजार से अधिक टिकट की बिक्री 30 नवंबर को आयोजित मैच को लेकर शहर में जबरदस्त माहौल बना है। देर रात लोग टिकट काउंटर पर पहुंच रहे हैं। टिकट पाने के लिए लोग जी- तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठंड के इस मौसम में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। आपाधापी का दौर तेज है।