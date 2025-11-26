India vs South Africa: वन डे क्रिकेट मैच को ले रांची के होटल फुल, इकानमी रूम की भारी मांग
रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर उत्साह है। शहर के ज्यादातर होटल भर चुके हैं, खासकर इकोनॉमी क्लास के कमरे। बिजनेस क्लास के कमरे भी सीमित हैं और महंगे हैं। टीमों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन रोड के होटल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। मैच से होटल उद्योग को काफी फायदा हो रहा है।
जागरण संवाददाता, रांची। India vs South Africa रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले इंडिया–साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच का क्रेज शहर में चरम पर है। मैच से ठीक पहले रांची के ज्यादातर होटल फुल हो चुके हैं। शहर में आने वाले क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ के कारण इकानमी क्लास के रूम लगभग हर होटल में बुक हो चुके हैं, वहीं बिजनेस क्लास के भी सीमित कमरे ही उपलब्ध हैं।
कई होटलों में बिजनेस क्लास रूम की शुरुआती कीमत 10 हजार रुपये तक पहुंच गई है। मैच में हिस्सा लेने आई टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के लिए भी रांची के प्रीमियम होटलों में स्पेशल व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार, रेडिशन ब्लू में भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ी ठहरेंगे।
जबकि बीएनआर चाणक्या में टीम से जुड़े कई स्टाफ सदस्य रुकेंगे। सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन होटलों को पूरी तरह ब्लाक कर दिया गया है, जिसके कारण आम लोगों के लिए यहां कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। वहीं छोटे होटलों में भी कमरे को लेकर काफी मारा-मारी है।
जानिए शहर के कुछ होटलों में रूम उफलब्धता की स्थिति
होटल कुल कमरे फुल कमरे खाली कमरे
कैपिटल हिल 47 सामान्य फुल सिर्फ 4 बिजनेस क्लास
कोटियार्ड मैरियट 111 सारे फुल शून्य
रमाडा 66 सारे फुल शून्य
रेडिशन ब्लू 115 सारे फुल शून्य
ली-केल 54 सारे फुल शून्य
बीएनआर चाणक्या 121 सारे फुल शून्य
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सस्ते कमरे तो पूरी तरह बुक हो चुके हैं। वहीं बिजनेस क्लास के कमरे भी सीमित हैं और वे भी 10,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं।
रेलवे स्टेशन रोड पर होटलों की सबसे ज्यादा डिमांड
रांची आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए रांची रेलवे स्टेशन रोड सबसे पसंदीदा इलाका बन गया है। यहां के होटलों के लोकेशन और स्टेडियम तक आसान पहुंच को देखते हुए प्रशंसक इसे पहली पसंद मान रहे हैं। इसके अलावा बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, हवाई नगर और हरमू बायपास रोड स्थित होटलों में भी अच्छी खासी बुकिंग हो चुकी है। कई होटलों में कमरों की वेटिंग लिस्ट तक बन गई है।
सस्ते कमरे मिलना मुश्किल, फैंस को बढ़ाना पड़ रहा बजट
होटल व्यवसायियों के अनुसार, मैच वाले सप्ताह में मांग सामान्य दिनों के मुकाबले तीन गुना बढ़ जाती है। इस बार भी स्थिति अलग नहीं है। बाहर से आए दर्शकों को शहर में सस्ते कमरे लगभग नहीं मिल रहे, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में बिजनेस क्लास रूम लेने पड़ रहे हैं। कई लोग साझा कमरों या होम-स्टे की तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन वहां भी विकल्प सीमित हैं।
- अमित किशाेर, सेल्स मैनेजर, बीएनआर, रांची
मैच के कारण शहर में होटल उद्योग को जबरदस्त फायदा हुआ है। सभी प्रमुख होटल न केवल फुल हैं, बल्कि रेस्तरां, ट्रैवल सर्विसेज और कैब बुकिंग में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय मैच शहर में पर्यटन को मजबूत करते हैं, जिससे व्यवसाय को बड़ी मदद मिलती है। इंडिया–साउथ अफ्रीका मैच का रोमांच बढ़ने के साथ ही रांची में क्रिकेट का माहौल गर्म है।
- रवि जायसवाल, संचालक, होटल गोल्डी, रातू रोड
