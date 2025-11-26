India vs South Africa: वन डे क्रिकेट मैच को ले रांची के होटल फुल, इकानमी रूम की भारी मांग

जागरण संवाददाता, रांची। India vs South Africa रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले इंडिया–साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच का क्रेज शहर में चरम पर है। मैच से ठीक पहले रांची के ज्यादातर होटल फुल हो चुके हैं। शहर में आने वाले क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ के कारण इकानमी क्लास के रूम लगभग हर होटल में बुक हो चुके हैं, वहीं बिजनेस क्लास के भी सीमित कमरे ही उपलब्ध हैं।

कई होटलों में बिजनेस क्लास रूम की शुरुआती कीमत 10 हजार रुपये तक पहुंच गई है। मैच में हिस्सा लेने आई टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के लिए भी रांची के प्रीमियम होटलों में स्पेशल व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार, रेडिशन ब्लू में भारतीय और अफ्रीकी खिलाड़ी ठहरेंगे।

जबकि बीएनआर चाणक्या में टीम से जुड़े कई स्टाफ सदस्य रुकेंगे। सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन होटलों को पूरी तरह ब्लाक कर दिया गया है, जिसके कारण आम लोगों के लिए यहां कोई कमरा उपलब्ध नहीं है। वहीं छोटे होटलों में भी कमरे को लेकर काफी मारा-मारी है।

जानिए शहर के कुछ होटलों में रूम उफलब्धता की स्थिति होटल कुल कमरे फुल कमरे खाली कमरे

कैपिटल हिल 47 सामान्य फुल सिर्फ 4 बिजनेस क्लास

कोटियार्ड मैरियट 111 सारे फुल शून्य

रमाडा 66 सारे फुल शून्य

रेडिशन ब्लू 115 सारे फुल शून्य

ली-केल 54 सारे फुल शून्य

बीएनआर चाणक्या 121 सारे फुल शून्य



इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सस्ते कमरे तो पूरी तरह बुक हो चुके हैं। वहीं बिजनेस क्लास के कमरे भी सीमित हैं और वे भी 10,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर होटलों की सबसे ज्यादा डिमांड रांची आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए रांची रेलवे स्टेशन रोड सबसे पसंदीदा इलाका बन गया है। यहां के होटलों के लोकेशन और स्टेडियम तक आसान पहुंच को देखते हुए प्रशंसक इसे पहली पसंद मान रहे हैं। इसके अलावा बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, हवाई नगर और हरमू बायपास रोड स्थित होटलों में भी अच्छी खासी बुकिंग हो चुकी है। कई होटलों में कमरों की वेटिंग लिस्ट तक बन गई है।