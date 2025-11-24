Language
    India Vs South Africa Cricket: दोनों टीमों के लिए मेनू तैयार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भाग लेने आ रहे अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी

    By Sanjay Krishna Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए दोनों टीमों के मेनू तैयार हो चुके हैं। इस मैच में हिस्सा लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भारत आ रहे हैं। खिलाड़ियों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष भोजन व्यवस्था की गई है।

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची में होने वाले एक दिवसीय मैच में भाग लेने आ रही दोनों टीमों के रेडिशन ब्लू में अलग-अलग व्यंजन परोसे जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एक दिवसीय मैच में भाग लेने आ रही दोनों टीमों के रेडिशन ब्लू में अलग-अलग व्यंजन परोसे जाएंगे।

    तीन दिनों का मेनू तैयार हो गया है। होटल के मुख्य शेफ जय धाबाल देव ने बताया कि 28 से लेकर 30 नवंबर तक दोनों टीमों के लिए अलग-अलग व्यंजन परोसे जाएंगे। भारतीय टीम के लिए 28 को लंच में प्याज, ग्रिल्ड ब्रोकोली सलाद, मिश्रित हरा सलाद, सादा दही रहेगा।

    कुल 16 प्रकार के व्यंजन लंच में परोसे जाएंगे। बाजरे, मकई, तवा रोटी परोसी जाएगी। रात में चुकंदर अखरोट सलाद, फलों का सलाद, स्वस्थ अंकुरित सलाद, मिश्रित हरा सलाद, सादा दही, मटन करी, बाजरे की खिचड़ी, दाल पालक आदि परोसे जाएंगे।

    तीखा चना सलाद, स्वस्थ अंकुरित सलाद, मक्खन सास के साथ सैट्रियन स्टेक, तली हुई बीन, तली हुई सब्जियां, मसूर, पीली दाल, ब्राउन चावल, उबले हुआ जैस्मीन चावल, ओवन में भुना हुआ आलू, दाल पंचमेल के साथ मैक्सिकन मकई सलाद, धनिया की चटनी, मशरूम सूप परोसे जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए प्याज ब्रोकली सलाद, ग्रीक सलाद, सादा दही के साथ चिकन ग्राीन थाई करी, मल्टी ग्रेन बींस, पनीर भूजी, दाल पंचमेल, चिकन स्ट्रोगानाफ, विदेशी सब्जियां आदि परोसे जाएंगे। हर दिन अलग-अलग व्यंजन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। मल्टी ग्रेन पर जोर है।