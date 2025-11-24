India Vs South Africa Cricket: दोनों टीमों के लिए मेनू तैयार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भाग लेने आ रहे अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, रांची। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एक दिवसीय मैच में भाग लेने आ रही दोनों टीमों के रेडिशन ब्लू में अलग-अलग व्यंजन परोसे जाएंगे।

तीन दिनों का मेनू तैयार हो गया है। होटल के मुख्य शेफ जय धाबाल देव ने बताया कि 28 से लेकर 30 नवंबर तक दोनों टीमों के लिए अलग-अलग व्यंजन परोसे जाएंगे। भारतीय टीम के लिए 28 को लंच में प्याज, ग्रिल्ड ब्रोकोली सलाद, मिश्रित हरा सलाद, सादा दही रहेगा।

कुल 16 प्रकार के व्यंजन लंच में परोसे जाएंगे। बाजरे, मकई, तवा रोटी परोसी जाएगी। रात में चुकंदर अखरोट सलाद, फलों का सलाद, स्वस्थ अंकुरित सलाद, मिश्रित हरा सलाद, सादा दही, मटन करी, बाजरे की खिचड़ी, दाल पालक आदि परोसे जाएंगे।