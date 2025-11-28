रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच: दर्शकों का ज़बरदस्त उत्साह

जागरण संवाददाता, रांची । रांची में होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया है। दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया गया है।

जैसे ही खिलाड़ियों को लेकर गुरुवार को दिन में बसें एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ीं, सड़क किनारे चौक-चौराहों पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई टीम इंडिया के सितारों की एक झलक पाने को उतावला दिखा। बसों के गुजरते ही लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। कई जगहों पर बच्चे तिरंगा लहराते नजर आए, तो कहीं युवाओं की टोली इंडिया…इंडिया के नारे लगाती दिखी। भीड़ इतनी थी कि पुलिस को लगातार लोगों को पीछे हटाने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उत्साह किसी तरह कम नहीं हुआ।



टीम इंडिया के खिलाड़ियों के होटल पहुंचते ही माहौल और भी जोशीला हो गया। रेडिसन ब्लू के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत और केएल राहुल दिखाई दिए, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

लोग चीखते-चिल्लाते, खिलाड़ियों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। कई युवाओं ने जमकर सेल्फी लेने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत होने के कारण कोई भी होटल परिसर में प्रवेश नहीं कर सका। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों को देखते ही प्रशंसकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। खेल प्रेमियों ने जोरदार शोर और तालियों के साथ उनका स्वागत किया। रांची में इतने बड़े स्तर की भीड़ देखकर खुद दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी चौंके दिखे।





हालत यह थी कि सड़कें कुछ देर के लिए थम गई और यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई बार बैरिकेडिंग बदलनी पड़ी। लेकिन भीड़ के चेहरे पर केवल उत्साह था, किसी के हाथ में खिलाड़ियों के पोस्टर थे, तो कोई टीम इंडिया की जर्सी पहने होटल की ओर नजरें जमाए खड़ा था।

फैंस का कहना था कि रांची में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला किसी त्योहार से कम नहीं होता। शहर के हर कोने में मैच को लेकर चर्चा है। दुकानों में क्रिकेटर पोस्टर की बिक्री बढ़ गई है, चाय दुकानों से लेकर बाजारों तक सिर्फ टीम इंडिया की बातें हो रही हैं।