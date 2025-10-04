Jharkhand Politics: भाजपा में बढ़ी सक्रियता, मंडल से लेकर जिलाध्यक्षों तक के चयन की कवायद तेज

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा में पहले से काफी विलंब हो चुकी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है।

नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने सभी चुनाव संयोजकों संग शनिवार को बैठक कर मंडल स्तर के चुनाव की जानकारी ली।

बैठक में तय किया गया कि नवंबर से पहले मंडल और जिला स्तर की कमेटी का गठन पूरा कर लिया जाना है। इसके अलावा सभी जिलों के सक्रिय सदस्यों की सूची का भी प्रकाशन कर दिया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश भाजपा के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में छह महीने से अधिक की देरी हो चुकी है। प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रक्रिया अधूरी रहने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी राज्य भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं होगा।