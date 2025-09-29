Jharkhand News: अगले साल एक अगस्त से शुरू होगी फार्मेसी की पढ़ाई, इस तारीख से पहले करना होगा नामांकन

राज्य ब्यूरो, रांची। अगले शैक्षणिक सत्र (वर्ष 2026-27) से राज्य के सरकारी व गैर सरकारी फार्मेसी संस्थानों में पढ़ाई एक अगस्त से शुरू हो जाएगी। संस्थानों को हर हाल में 30 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार तथा झारखंड फार्मेसी काउंसिल को पत्र भेजकर इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। काउंसिल ने इसका शैक्षणिक कैलेंडर तय कर दिया है।

इसके तहत झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को मई माह में लिखित परीक्षा आयोजित कर लेनी होगी। झारखंड के फार्मेसी संस्थानों में नामांकन के लिए अलग लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती।

पर्षद पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा से ही इस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए मेधा सूची प्रक्राशित कर काउंसिलिंग आयोजित करती है। अब पर्षद को 10 जून तक इस प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर देनी होगी।

30 जून तक पहले राउंड तथा 10 जुलाई तक दूसरे राउंड की काउंसिलिंग पूरी की जाएगी। 30 जुलाई तक संस्थानों में नामांकन होगा। फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया ने संस्थानों की मान्यता, मान्यता वापसी आदि की भी तिथियां तय कर दी हैं।