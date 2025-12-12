Ranchi News: पिपरवार में अवैध कोयला तस्करी चरम पर, सफेदपोश-प्रशासनिक गठजोड़ पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, पिपरवार। पिपरवार थाना क्षेत्र में अवैध कोयले की तस्करी एक बार फिर चरम पर है। अशोक परियोजना क्षेत्र से प्रतिदिन रात्रि करीब 11 बजे के बाद दर्जनों हाईवा–डंपरों के जरिए कोयला बाहर ले जाए जाने की पुष्टि स्थानीय लोगों ने की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा नेटवर्क बेहद व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा है, जिसमें सफेदपोश से लेकर सुरक्षा तंत्र तक की संदिग्ध भूमिका की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार, एनटीपीसी के लिए चिह्नित कुछ हाईवा-डंपर अशोक ओसीपी क्षेत्र से कोयला लोड तो कर रहे हैं, लेकिन निर्धारित रूप से टंडवा न जाकर यह वाहन जामडीह, पुरनाडीह होते हुए एनके एरिया के खलारी थाना क्षेत्र से बेखौफ गुजर जाते हैं।

इसके बाद बीजुपाड़ा मार्ग से यह कोयला दूर स्थित मंडियों और ईंट-भट्ठों में उतार दिया जाता है। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से हो रही यह मूवमेंट न सिर्फ बड़े पैमाने पर राजस्व क्षति का कारण बन रही है, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

स्थानीयों का आरोप है कि अवैध तस्करी रोकने में पिपरवार थाना व सीआईएसएफ की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। वहीं, कुछ सीसीएल अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है, जिसके कारण तस्करी करने वालों के हौसले और बुलंद हैं।