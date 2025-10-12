Language
    IIIT रांची में B Tech और PHD कोर्स में एडमिशन शुरू, IIT पटना की मदद से M Tech, MCA-MBA की भी होगी पढ़ाई

    By Kumar Gaurav Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:46 PM (IST)

    ट्रिपल आइटी रांची में आइआइटी पटना के सहयोग से हाइब्रिड मोड में एम-टेक, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही बी-टेक इन मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स भी शुरू किया गया है। निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि एम-टेक और पीएचडी में नामांकन के लिए ओपन एडमिशन शुरू हो गया है। नया कैंपस 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है।

    IIIT में एम-टेक और पीएचडी प्रोग्राम में शुरू हुआ ओपन एडमिशन: निदेशक। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। ट्रिपल आइटी रांची में एकेडमिक पार्टनर के तौर पर आइआइटी पटना के सहयोग से हाईब्रिड मोड में एम-टेक, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम का संचालन शुरू हो गया है।

    हाइब्रिड मोड में संचालित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन और ऑन-कैंपस शिक्षा का संयोजन किया जाएगा। जिसमें छात्र छात्राओं को एक लचीला और अत्याधुनिक शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

    इसके अलावा, इसी सत्र से बी-टेक इन मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स की भी शुरुआत की गई है। जिसका सीधा लाभ यहां के छात्र छात्राओं को मिलेगा।

    यह कोर्स सामान्य तौर पर आइआइटी जैसी संस्थानों में ही उपलब्ध होती हैं। इसके अलावे बी-टेक इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन में स्पेशियलाइजेशन कोर्स मसलन इम्बिडेड सिस्टम आइओटी जैसे नए कोर्स का लाभ मिलेगा।

    उक्त बातें दैनिक जागरण के संवाददाता कुमार गौरव के साथ हुई विशेष बातचीत के क्रम में ट्रिपल आइटी के निदेशक प्रोफेसर डॉ. राजीव श्रीवास्तव ने कही।

    उन्होंने कहा कि ट्रिपल आइटी में एम-टेक और पीएचडी प्रोग्राम में नामांकन के लिए ओपन एडमिशन का अवसर शुरू कर दिया गया है। पेश है बातचीत के अंश...

    सवाल : ट्रिपल आइटी में नए कोर्स की पढ़ाई के लिए क्या क्या कवायद की जा रही है।

    निदेशक : ट्रिपल आइटी में इसी सत्र से बी-टेक और एम-टेक के अलावे पीएचडी प्रोग्राम के लिए कई नए कोर्स को लांच किया गया है। हाईब्रिड मोड में एम-टेक, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम का संचालन शुरू किया गया है। साथ ही बी-टेक इन मैथेमैटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स की भी शुरुआत की गई है।

    सवाल : छात्र छात्राओं को हाइब्रिड मोड का कितना लाभ मिलेगा।

    निदेशक : एकेडमिक पार्टनर के तौर पर आइआइटी पटना के साथ करार हुआ है। एम-टेक, एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों को हाईब्रिड मोड पर संचालित करने की रूपरेखा तैयार कर पठन पाठन कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

    इस कार्य में ट्रिपल आइटी को आइआइटी पटना और माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी का सहयोग लिया जा रहा है। हाइब्रिड मोड में संचालित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन और ऑन-कैंपस शिक्षा का संयोजन किया गया है। जिसमें छात्रों को एक लचीला और अत्याधुनिक शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

    सवाल : हाइब्रिड शिक्षण माडल कितना कारगर साबित होगा।

    निदेशक : हाइब्रिड शिक्षण माडल के माध्यम से छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षकों, उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम और प्रभावशाली शैक्षिक अनुभवों का लाभ मिलेगा, जिसमें आनलाइन कक्षाओं के साथ-साथ कैंपस भी शामिल है।

    सवाल : नए कोर्स का कितना लाभ मिलेगा और करियर के लिए कितना अनुकूल होगा।

    निदेशक : ट्रिपल आइटी रांची के साथ आइआइटी पटना की साझेदारी और माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी का समर्थन छात्रों को एम-टेक, एमबीए और एमसीए डिग्री कार्यक्रमों का अवसर प्रदान किया जाएगा।

    इस पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास होगा। इन कोर्सेस के जरिये छात्रों को अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और उन कौशलों का अधिग्रहण करने का अवसर मिलेगा, जिसका विभिन्न उद्योगों में अधिक मांग है।

    सवाल : नए कैंपस का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा।

    निदेशक : नया कैंपस कांके प्रखंड अंतर्गत सांगा गांव में तैयार हो रहा है। वर्ष 2026 के मार्च तक पूरी उम्मीद है कि हमलोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे।

    वैकल्पिक तौर पर यहां के छात्र छात्राओं के लिए खेलगांव हाउसिंग सोसाइटी में रहने की सुविधा प्रदान की गई है। वहां सारी सुविधाएं बहाल की गईं हैं।

    सवाल : यहां पठन पाठन के अलावा अन्य गतिविधियों में क्या हो रहा है।

    निदेशक : हाल ही में हमारे छात्र तरुण दिनकर ने एलियनवेयर गेमिंग सैटरडे आर्ट आफ एआइ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है।

    यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता द ई-स्पोर्ट्स क्लब द्वारा डेल एलियनवेयर एवं इनटेल के सहयोग से तेज कंप्यूटर, सैनिक मार्केट, रांची में आयोजित की गई।

    साथ ही गत दिनों हिंदी पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह हुआ। जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े ही आत्मविश्वास और सधे हुए अंदाज में प्रस्तुति दी।