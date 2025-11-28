Language
    एसीबी ने निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के ससुर और साले से की पूछताछ, पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के ससुर और साले से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ की। उन पर चौबे के काले धन को निवेश करने का आरोप है। एसीबी ने उनसे बैंक खातों और संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी है। इस मामले में चौबे समेत सात लोग आरोपी हैं, जिन पर अवैध धन संग्रह का आरोप है।

    राज्य ब्यूरो, रांची । पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी व साला शिपिज त्रिवेदी से पूछताछ की है।

    इनसे जुड़े बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन पर एसीबी ने सवाल पूछे हैं, जिसका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके हैं। इनपर एक आपराधिक साजिश के तहत चौबे के काले धन का निवेश करने का आरोप है। एसीबी इनसे अभी आगे भी पूछताछ करेगी।

    आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 24 नवंबर को एसीबी थाना रांची में दर्ज कांड संख्या 20/2025 में निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित सात को आरोपित बनाया गया था।

    इनमें चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साला की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, सहयोगी विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह शामिल थे।

    इन सातों आरोपितों के विरुद्ध एसीबी ने अवैध तरीके से धन संग्रह करने, कमीशन प्राप्त करने व काले धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का साक्ष्य पाया था। एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ससुर व साला से काले धन के स्रोत व शेल कंपनियों में निवेश से जुड़ी जानकारियां ली है।

    उनसे बैंक खाते, आय के स्रोत व अर्जित संपत्ति से संबंधित ब्यौरा भी एसीबी ने मांगा है ताकि उनकी संपत्ति का आकलन किया जा सके। आने वाले समय में एसीबी उक्त केस के अन्य आरोपितों का भी बयान लेगी। एक-एक कर सबको समन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस केस के सभी आरोपितों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।