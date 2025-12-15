Language
    Suspended IAS विनय चौबे की पत्नी को एसीबी ने भेजा नोटिस, चौबे की काली कमाई के निवेश मामले में होगी पूछताछ

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    शराब घोटाला मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वपना संचिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। स्वपना पर विनय चौबे की काली कमाई को नि ...और पढ़ें

    शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एसीबी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वपना संचिता से पूछताछ करेगी।

    रज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही एसीबी ने मुख्य आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वपना संचिता को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है।

    स्वपना संचिता से एसीबी के अधिकारी दो दिनों तक उनके आवास में उनसे पूछताछ कर चुके हैं। अब उन्हें मंगलवार को एसीबी मुख्यालय में आने के लिए कहा गया है। उनसे अब एसीबी मुख्यालय में पूछताछ होनी है।

    स्वपना संचिता पर आइएएस विनय कुमार चौबे की काली कमाई को निवेश करने का आरोप है। एसीबी ने उनके बैंक खाते में हुए लेन-देन के बारे में भी जानकारी ली है, जिसके जवाब से वे एसीबी के अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सकी हैं।

    नेक्सजेन कंपनी की कर्मी थीं स्वपना संचिता 

    निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी विनय सिंह के नेक्सजेन आटोमोबाइल के माध्यम से भी स्वपना संचिता के खाते में भी करीब करोड़ रुपये आए। इस राशि के बारे में यह बात सामने आई कि स्वपना संचिता विनय सिंह की कंपनी की कर्मी थीं।

    उन्हें वेतन मद में मिले रुपये थे जो वैध थे। एसीबी ने स्वपना संचिता से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूछताछ की है। वह एसीबी के रांची स्थित एसीबी थाने में 24 नवंबर को दर्ज कांड संख्या 20/2025 में दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नामजद आरोपित हैं।

    विनय कुमार चौबे के अलावा उनके ससुर, साला, सरहज भी हैं नामजद

    इस केस में निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के अलावा उनके ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह व विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह नामजद आरोपित हैं। एसीबी सभी नामजद आरोपितों के विरुद्ध अपनी जांच तेज की है।

    इनमें से स्वपना संचिता व चौबे की सरहज प्रियंका त्रिवेदी से एसीबी उनके आवास पर जाकर पूछताछ कर चुकी है। सभी आरोपितों पर चौबे की काली कमाई को निवेश करने, शेल कंपनी के माध्यम से काले धन को सफेद बनाने का आरोप है। एसीबी की छानबीन जारी है।