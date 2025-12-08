एसीबी की स्वप्ना संचिता से देर रात तक पूछताछ: करोड़ों के लेन-देन, चल-अचल संपत्ति के कागजात पर अटकीं निलंबित IAS चौबे की पत्नी

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की आरोपित व निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी रांची की टीम ने उनके कांके रोड स्थित आवास पर देर रात तक एसीबी के अधिकारियों की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ करने वालों में एसीबी के अनुसंधानकर्ता के अलावा सीनियर आइपीएस अधिकारी भी शामिल रहे।

ये अधिकारी निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व स्वप्ना संचिता के खाते में करोड़ों के लेन-देन, उनकी चल-अचल संपत्ति के कागजात के साथ पहुंचे थे। सभी कागजात के सात बैठे अधिकारियों ने स्वप्ना संचिता से प्रत्येक लेन-देन व कागजात का सत्यापन कराया।

उक्त संपत्ति के लिए खर्च रुपयों का हिसाब मांगा। स्वप्ना संचिता ने एसीबी के कई अधिकतर सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। चौबे की शेल कंपनियों के बारे में भी एसीबी ने पूछा। नेक्सजेन आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से रिश्ते, उनके साथ व्यापारिक संबंध, उनके साथ करोड़ों के लेन-देन पर भी एसीबी ने सवाल-जवाब किया, जिसके जवाब में स्वप्ना संचिता अटकीं।

अब एसीबी स्वप्ना संचिता के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है।एसीबी के अधिकारियों की एक टीम रविवार की सुबह करीब नौ बजे स्वप्ना संचिता से पूछताछ के लिए उनके आवास पर गई थी। रात करीब आठ बजे तक टीम उनके आवास पर डटी हुई थी।

एसीबी ने स्वप्ना संचिता को बताया कि उनके पति निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने स्वयं अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों व सहयोगियों-कर्मियों के साथ मिलकर काली कमाई से अवैध संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने नौकरी व सभी ज्ञात स्रोतों से 2.20 करोड़ रुपये कमाए, जबकि उनके खाते व उनके रिश्तेदारों व सहयोगियों के खाते में 3.47 करोड़ रुपये आए।

उन्होंने अपने आय से 1.27 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति बनाई, जो आय से 53 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने अपने काले धन को अपनी पत्नी, ससुर, साला, साला की पत्नी, सहयोगी व सहयोगी की पत्नी के खातों के माध्यम से हेराफेरी की है।

सबके खातों में नकदी, आरटीजीएस, लोन भुगतान, जमीन, फ्लैट निबंधन, शेल कंपनियों में भुगतान की गई है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ एसीबी की टीम स्वप्ना संचिता से पूछताछ करने उनके आवास में गई थी। एसीबी ने 24 नवंबर को दर्ज की थी प्राथमिकी एसीबी ने अपने रांची थाने में 24 नवंबर को कांड संख्या 20/2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नामजद आरोपित बनाया था। कुछ दिन पहले भी एसीबी ने स्वप्ना संचिता से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी।

विनय चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी से भी एसीबी एक बार पूछताछ कर चुकी है। एसीबी ने यह प्राथमिकी पीई जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों, बैंक खातों के विवरण व अन्य वित्तीय गतिविधियों के विश्लेषण तथा संबंधित पक्षों के बयान के बाद दर्ज की थी।