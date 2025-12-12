Language
    IAS विनय चौबे के ससुर से अशोक नगर की जमीन मामले में पूछताछ करेगी एसीबी, कई रिश्तेदारों से पहले हो चुकी है पूछताछ

    By Dilip Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    एसीबी अशोक नगर जमीन मामले में आईएएस विनय चौबे के ससुर से पूछताछ करेगी। इस मामले में पहले ही कई रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है। यह जांच झारखंड में जम ...और पढ़ें

    Hero Image

    भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी से भी पूछताछ करेगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची।  निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों, सहयोगियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अब चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी से भी पूछताछ करेगी। एसीबी उनसे उनके अशोक नगर की 20 डिसमिल जमीन के बारे में जानकारी लेगी, जिसके लिए तीन करोड़ रुपये का भुगतान विनय कुमार चौबे व उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते से हुआ था।

    एसएन त्रिवेदी सेवानिवृत्त आइएफएस अधिकारी हैं। उनके नाम पर उक्त जमीन की रजिस्ट्री 28 जुलाई 2021 को हुई थी। एसीबी उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेज जुटा ली है। एसीबी ने विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, एसएन त्रिवेदी व अन्य पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय लेन-देन की भी जानकारी जुटाई गई है। इसके आधार पर ही एसीबी अब एसएन त्रिवेदी से पूछताछ करेगी।


    इससे पहले एसीबी ने विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता व सरहज प्रियंका त्रिवेदी से पूछताछ कर ली है।  गौरतलब है कि एसीबी ने 24 नवंबर को एसीबी थाना रांची में कांड संख्या 20/2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नामजद आरोपित बनाया था।