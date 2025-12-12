IAS विनय चौबे के ससुर से अशोक नगर की जमीन मामले में पूछताछ करेगी एसीबी, कई रिश्तेदारों से पहले हो चुकी है पूछताछ

राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों, सहयोगियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अब चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी से भी पूछताछ करेगी। एसीबी उनसे उनके अशोक नगर की 20 डिसमिल जमीन के बारे में जानकारी लेगी, जिसके लिए तीन करोड़ रुपये का भुगतान विनय कुमार चौबे व उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते से हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएन त्रिवेदी सेवानिवृत्त आइएफएस अधिकारी हैं। उनके नाम पर उक्त जमीन की रजिस्ट्री 28 जुलाई 2021 को हुई थी। एसीबी उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेज जुटा ली है। एसीबी ने विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, एसएन त्रिवेदी व अन्य पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों का भी विश्लेषण किया है। वित्तीय लेन-देन की भी जानकारी जुटाई गई है। इसके आधार पर ही एसीबी अब एसएन त्रिवेदी से पूछताछ करेगी।