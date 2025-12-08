IAS विनय चौबे की विदेश यात्रा का ब्यौरा जुटा रही एसीबी, खर्च उठाने वाली साली के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने जांच में पाया है कि निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे व उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता ने वर्ष 2017 से 2024 के बीच दस विदेशी यात्राएं कीं। इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक के खर्च आए हैं। विदेश यात्रा पर हुए खर्च का वहन विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता की बहन शिखा ने किया है।

विनय चौबे की साली के माध्यम से किए गए खर्च को एसीबी चौबे की काली कमाई का हिस्सा मान रही है। काली कमाई को सफेद बनाने के उद्देश्य से खर्च साली के माध्यम से कराया गया। इस राशि से चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों ने डेनमार्क, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रिया, इटली व थाईलैंड आदि देशों दौरा किया है।

एसीबी अब चौबे की साली के बैंक खाते का भी विश्लेषण कर रही है। उनके खाते में कहां से कितनी राशि आई। निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे व उनके करीबियों ने शिखा के बैंक खाते में कब कितने का भुगतान किया, इसका एसीबी पता लगा रही है।